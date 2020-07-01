MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri Otoyolda ekolojik köprü dönemi
ABONE OL
01.07.2020 - 10:27 |

Otoyolda ekolojik köprü dönemi

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolunda yaban hayvanlarÄ±nÄ± korumak ve yaban hayatÄ± kaynaklÄ± trafik kazalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in planladÄ±ÄŸÄ± 3 ekolojik kÃ¶prÃ¼den birini tamamladÄ±.

Otoyolda ekolojik köprü dönemi

BakanlÄ±k, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile yaptÄ±ÄŸÄ± ortak Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolu Ã¼zerinde yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken neden olduÄŸu kazalarÄ±n yerlerini belirledi. KarayollarÄ± 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince geÃ§en yÄ±l otoyolun Zeytinler KavÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n 2 kilometre yakÄ±nÄ±nda ekolojik kÃ¶prÃ¼ inÅŸaatÄ±na baÅŸlandÄ±.

Â

Otoyolda ekolojik kÃ¶prÃ¼ dÃ¶nemi

Zeytinler DoÄŸal YaÅŸam KÃ¶prÃ¼sÃ¼ adÄ± verilen ekolojik kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼st kÄ±smÄ±na aÄŸaÃ§lar dikildi, yaban hayvanlarÄ±nÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in beton havuz inÅŸa edildi. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla ormanlÄ±k alanda yaÅŸayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yolun karÅŸÄ± tarafÄ±ndaki su kaynaklarÄ±na ulaÅŸmasÄ± saÄŸlandÄ±. Damlama sulama sisteminin kurulduÄŸu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n otoyola bakan dÄ±ÅŸ yÃ¼zeylerine daÄŸ manzarasÄ± resimleri Ã§izildi. Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolu Ã¼zerinde 2 ekolojik kÃ¶prÃ¼nÃ¼n daha yapÄ±mÄ± planlanÄ±yor.

Ã–te yandan Tarsus - PozantÄ± Otoyolu ile yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan ekolojik kÃ¶prÃ¼lerden Kuzey Marmara Otoyolu ve Ä°stanbul - Ä°zmir Otoyolunda da bulunuyor.

Otoyolda ekolojik kÃ¶prÃ¼ dÃ¶nemi

    Nesli tükenmekte olan Amanoslar'da 'sarÄ± benekli semender' görüntülendiOsmaniye'de, Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerindeki Zorkun YaylasÄ±'nda, nesli tükenmekte olan 'sarÄ± benekli semender' görüntülendi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Konya'da görülen yÄ±lan korkuya neden oldu

    Konya'da gÃ¶rÃ¼len yÄ±lan korkuya neden oldu

    Yüz binlerce çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor... UzatÄ±ldÄ±!

    YÃ¼z binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor... UzatÄ±ldÄ±!

    Üç hesap hatasÄ± yapÄ±yoruz! Hiç iyi deÄŸil...

    ÃœÃ§ hesap hatasÄ± yapÄ±yoruz! HiÃ§ iyi deÄŸil...

    EÅŸi ölen kocanÄ±n testi pozitif çÄ±ktÄ±, cenazeye giden 19 akraba...

    EÅŸi Ã¶len kocanÄ±n testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, cenazeye giden 19 akraba...

    SÄ±radaki Haber