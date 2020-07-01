Otoyolda ekolojik kÃ¶prÃ¼ dÃ¶nemi

BakanlÄ±k, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile yaptÄ±ÄŸÄ± ortak Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolu Ã¼zerinde yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken neden olduÄŸu kazalarÄ±n yerlerini belirledi. KarayollarÄ± 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince geÃ§en yÄ±l otoyolun Zeytinler KavÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n 2 kilometre yakÄ±nÄ±nda ekolojik kÃ¶prÃ¼ inÅŸaatÄ±na baÅŸlandÄ±.

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Zeytinler DoÄŸal YaÅŸam KÃ¶prÃ¼sÃ¼ adÄ± verilen ekolojik kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼st kÄ±smÄ±na aÄŸaÃ§lar dikildi, yaban hayvanlarÄ±nÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in beton havuz inÅŸa edildi. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla ormanlÄ±k alanda yaÅŸayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yolun karÅŸÄ± tarafÄ±ndaki su kaynaklarÄ±na ulaÅŸmasÄ± saÄŸlandÄ±. Damlama sulama sisteminin kurulduÄŸu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n otoyola bakan dÄ±ÅŸ yÃ¼zeylerine daÄŸ manzarasÄ± resimleri Ã§izildi. Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolu Ã¼zerinde 2 ekolojik kÃ¶prÃ¼nÃ¼n daha yapÄ±mÄ± planlanÄ±yor.

Ã–te yandan Tarsus - PozantÄ± Otoyolu ile yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan ekolojik kÃ¶prÃ¼lerden Kuzey Marmara Otoyolu ve Ä°stanbul - Ä°zmir Otoyolunda da bulunuyor.