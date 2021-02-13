MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu
ABONE OL
13.02.2021 - 15:31 |

Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin üzerini kaplayan sis, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçenin üzerinde oluşan sis, Ovacık Kayak Merkezi'nin Kel Tepe zirvesinden görüntülendi.

Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu

Karlı dağlarla bütünleşerek güzel manzaralar oluşturan sis bulutları, uçsuz bucaksız denizi andırdı. Doğaseverlerden Eren Zirekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatilini değerlendirmek için Ovacık'a geldiğini söyledi.

İlçenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirten Zirekli, "Burası ilkbahar aylarında yemyeşil, kışın ise bembeyaz oluyor. Biz de bugün sis bulutuna denk geldik. Cep telefonu kameramızla çok güzel manzaralar çektik." dedi.

Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son görev! Vasiyetini yerine getirdiGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da hayatını kaybeden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, neden öldü? Hafız Abdullah Nazırlı kaç yaşındaydı, nereli?

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, neden öldü? Hafız Abdullah Nazırlı kaç yaşındaydı, nereli?

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Çabalar işe yaramadı! Kahreden ölüm

Çabalar işe yaramadı! Kahreden ölüm

Sıradaki Haber