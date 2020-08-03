 Oylat Kaplıcalarında bayram yoğunluğu

Oteller bölgesinin dışında kalan Oylat Şelalesi de ziyaretçilerin ilgi odağı halinde geldi. Ziyaretçiler 2 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları şelale ve civarında gezinti yapıyor, fotoğraf çekiyor. İnegöl Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla bölgeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından tatilcileri ağırladıklarını belirten Taban, "Gerek kaplıcalarımız, otellerimiz, gerekse şelalemiz ve mağaramız ziyaretçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor." dedi.