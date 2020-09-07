Pakistan Hakkında Bilgiler; Pakistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Pakistan, 1947’de İngiliz sömürgesi olan Hindistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 1947’de ulusal olarak kabul edilen bayrak yeşil zemin üstüne beyaz hilal ve yıldızdan oluşuyor. Yeşil İslamiyet’i beyaz, dinleri, hilal ilerlemeyi ve yıldız da geleceği ve aydınlığı temsil ediyor. İslamabad, Karaçi, Lahor ülkenin öne çıkan şehirleridir.



Pakistan Nerededir?



Pakistan, Asya’nın Afrika kıtasına yakın güney bölümünde bulunuyor. Batısında Umman Denizi bulunuyor. Umman Denizi’nde 1046 kilometre sahil şeridi vardır. Kuzeybatısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin, doğusunda Hindistan ile komşudur. 1971 yılına kadar doğu eyaleti olan Bangladeş, bu tarihte bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir devlet olmuştur.



Pakistan, 770.880 kilometre yüzölçümü ile dünyanın 33. büyük ülkesidir. Dünyanın en yüksek ikinci noktası olan Himalayalar’daki K-2 Godwin Austen Zirvesi bu ülkededir. Ülke; Pencab, Sind, Belucistan ve Kuzeybatı Sınır Bölgesi olmak üzere dört bölgeye ayrılmıştır. Her bölgenin bir başkenti bulunuyor. Bu bölgeler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde merkeze bağlıdırlar.



Pakistan dağlık bir ülkedir. Ortalama 7700 metre yüksekliğe sahip dağlara sahip kuzey bölgesi sürekli karlıdır. Batı bölgeler, yaylalarla kaplıdır. Ülkenin iklimi ılıman ve tropikal iklim arasında oluşsa da genellikle kurak ve sıcaktır. Kuzey bölgeler yoğunlukla yağmurlu, Himalaya bölgesi ise daha ziyade serindir. Pakistan’a ziyaret düşünüyorsanız en uygun tarihler ilkbahar ve Sonbahar aylarıdır.



Ülkenin en gelişmiş ve büyük kenti Karaçi’dir. Karaçi’de uluslararası havaalanı mevcuttur. Haydarabad, kutu tipi binalarıyla ilgi çeken bir şehridir. Pencab bölgesinin başkenti Lahor endüstri ve ticaret merkezidir.



Badshahi Camisi, Lahor Kalesi, Faysal Camisi, Şalemar Bahçeleri, Saifi Muluk Gölü, Pakistan Kulesi, Mohenco-daro Antik Kenti, Mohatta Sarayı, Wazir Han Camisi, Lok Wirsa Müzesi ülkenin öne çıkan gezilecek yerleridir.



Pakistan Nüfusu Ne Kadardır?



Pakistan’ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 220.892.340’dir. Yıllık nüfus değişim oranı %2’dir. Kilometre başına 287 kişi düşüyor. Nüfusun %70’i kırsal alan, %30’u şehirlerde yaşıyor. Yaşam süresi kadınlarda 63, erkeklerde 62 yıldır.



Pakistan dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ikinci devlet olup, ikinci en büyük Şii nüfusuna sahiptir. Nüfusun %97’si Müslüman, %1,6’sı Hindu, %1,6’sı Hıristiyan, %0,001’i de Sihlerden oluşuyor.



Pakistan Başkenti Neresidir?



Pakistan’ın her bölgesinin kendi başkenti olsa da ülkenin resmi başkenti İslamabad’tır. 1960 yılına kadar ülkenin başkenti Karaçi’dir. Karaçi’nin liman kenti ve dış saldırılara karşı savunmasız olması nedeniyle yeni bir başkent inşa edilmesine karar verilmiş. Potwar platosunun kuzey kesiminde, zengin tabii güzelliğe sahip Murree tepelerinin eteğine İslamabad kurulmuş.



İslamabad, ülkenin en modern ve düzenli şehridir. Şehir diplomasi, eğitim, ticaret, endüstri gibi farklı bölgelere ayrılmıştır. Şehirde, uluslararası bir havaalanı da bulunuyor. İstanbul’dan haftada üç gün bu şehre düzenli seferler düzenleniyor.



Türk mimar Vedat Dalokay tarafından yapılan Faysal Camisi, Margala Hills Ulusal Parkı, Pakistan Anıtı, Lok Virsa Müzesi, Margalla Tepeleri, Rawai Gölü, Saidpur Köyü gezilecek yerler arasındadır.



Pakistan Para Birimi Nedir?



Pakistan’ın ulusal para birimi Pakistan Rupisidir (PKR-Rs). Bir Pakistan Rupisi, 0,044 Türk Lirasına eşittir.



Pakistan Resmi Dili Nedir?



Pakistan’da 60’dan fazla dil konuşuluyor. Devletin resmi dili İngilizce olup resmi iş, devlet ve hukuk sözleşmelerinde kullanılıyor. Devletin ulusal dili Urducadır. Pencab dili, Pencab bölgesinin resmi dilidir. Saraiki dili Pencab bölgesinde ikinci en çok kullanılan dildir. Peştuca Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin, Sindi dili Sind ve Belucistan eyaletlerinin resmi dilleridir.



Pakistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Pakistan, zaman bakımından Türkiye’den 2 saat ileridedir. Buna göre; Pakistan’da saatler 03.00’ı gösterdiğinde, Türkiye’de saat 01.00’dır.