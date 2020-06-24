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24.06.2020 - 16:25 |

Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi

Pakistan'ın Lahor kenti sakinleri, şehirlerine Oğuzların Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi'nin iki heykelini dikti. Ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Lahor'da Diriliş Ertuğrul dizisi oldukça popüler.

Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi

Pakistan'da faaliyet gösteren PTV kanalı Ramazan ayında dizinin Urduca dublajlı halini yayınlamaya başladı. "Diriliş Ertuğrul", PTV kanalının kurulmasından bu yana yayınladığı en çok izlenen program oldu.

Hiçbir dizinin Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" kadar etki yaratmadığını söyleyen PTV yöneticisi Amir Manzur, "İnsanlar bunu Game of Thrones'un Türkçe versiyonuna benzetiyor" dedi. Dizi, PTV'nin YouTube kanalından iki ayda 58 milyon kez izlendi.

Manzur, dizinin toplamda da 250 milyondan daha fazla izlendiğini söyledi. Heykellerin dikilmesini sağlayan Muhamme Çima, "Heykel bize Osmanlı saltanatına olan sevgimizi ve Etuğrul'un Müslümanalara saygı getiren cihatlarını hatırlatıyor" dedi. Çima, heykelleri görmek için insanların "uzaklardan geldiğini" söylerken, vatandaşların bir meydana Ertuğrul Gazi'nin adını vermeyi planladığını söyledi. Pakistan Başbakanı "Diriliş Ertuğrul" dizisinin Pakistan gençliğine İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacağını belirtmişti.

Pakistanda Ertuğrul Gazi heykeli dikildi

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