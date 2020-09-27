Palandöken Dağı Erzurum İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Dağ yoluna vurulan eşeklerin palanlarının (semer) dik yamaçlar nedeniyle devrilmesi nedeniyle dağın isminin palandöken olarak konulduğu rivayet ediliyor. Dağ, tırmanış bakımından dağcılara teknik açıdan zorluk çıkarmıyor. 2 bin metre civarında piknik, kamp ve oteller mevkisi bulunuyor. Başköy mevkisinde de kayak merkezi yer alıyor.



Palandöken Dağı Nerededir?



Palandöken Dağı, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum’un 5 km güneyinde bulunuyor.



Palandöken Dağı Nasıl Gidilir?



Palandöken Dağı, Erzurum şehir merkezine yakın olduğu için düzenli olarak belediye otobüsleri seferleri düzenleniyor. Otobüs terminalinden kalkan belediye otobüslerine binebilirsiniz. Erzurum’a hava, kara veya demir yoluyla gelip, araç kiralayarak veya toplu taşıma aracıyla da gidebilirsiniz.



Kendi aracınızla gitmek isterseniz, Erzurum D950 otoyolunu kullanıyorsunuz. Erzurum’a 5 km kala Palandöken tabelasından sağa dönüp, dağ yolunu takip ediyorsunuz.



Palandöken Dağı Hakkında



Palandöken Dağı 3271 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin 15. büyük dağıdır. Doğu-batı yönünde uzanıp, Erzurum Ovasını güneyden çevreliyor. Dağın bulunduğu alan yer yer derin vadilerden ve vadilerin üstündeki yaylalardan oluşuyor.



Çoruh, Aras ve Fırat havzalarının bazı akarsu kaynakları bu sıradağlarda yer alıyor. Palandöken Dağında kar yağışının 2-3 metre ve toz olması, beş ay sürmesi kayak turizmi için cazip kılıyor. Endemik yaşam bakımından önemli kelebek çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca sadece bu dağa özgü Palandökenensis çiçeği bulunuyor.



Palandöken Dağının en yüksek zirvesi Büyükejder olarak adlandırılmış. Zirvede, iletişim vericileri ve bir özel işletmeye ait kafeterya bulunuyor. Kayak sezonunda buraya telesiyejle çıkılıyor. Erzurum’a 4 km uzaklıkta bulunan bölgede araçlarla çıkılan iki mevki bulunuyor. Birincisi 2100 metre, ikincisi de 2450 metre yüksekliktedir. Her iki mevkide de oteller bulunuyor. Buralarda piknik, kamp yapma alanları bulunuyor. Her türlü ihtiyacınızı karşılayacağınız imkânlar mevcuttur.



Palandöken Dağı Oluşumu



Palandöken, milyonlarca yıl önce yeryüzü hareketleri, fay kırılması gibi olaylar sonucunda oluşmuş, tektonik bir dağdır. Kıtaların hareketleri sonucunda jeosenklinaller (tortullaşma alanları) büyük basınca maruz kalmışlar. Bölge itibariyle esnek bir yapıya sahip oldukları için kıvrılmışlar. Bu kıvrım sonucunda da Palandöken Dağı oluşmuş. Bu nedenle Palandöken, kıvrımlı dağlar grubundadır.



Palandöken Dağı Giriş Ücreti



Dağa çıkışlar ücretli değil. İstediğiniz gibi piknik ve kamp yapabilirsiniz. Tehlikeli tırmanışların yapılmaması için güvenlik görevlileri geziyorlar. İşletmelerden veya kayak merkezinden yararlanmak istiyorsanız ücret ödemek zorundasınız.