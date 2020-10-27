Palandöken Rus turistlerin gözde rotası olacak

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Pistlerinden 2'si slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken'de, aynı anda yaklaşık 20 bin kişi kayak yapabiliyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlerin 13 kilometre kesintisiz kayak yapabildiği Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçının kullanımı için hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki birçok kayak pisti suni kar püskürtülerek, sezona hazır hale getiriliyor. Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak, gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar aileleriyle gece kayağında buluşarak, eşsiz kent manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte, kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.

Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken'in, havalimanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığı gibi pek çok kayak merkezine göre ziyaretçiler için farklı avantajları bulunuyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçilerin, hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezinde bulunan Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek, tatillerini zenginleştirme imkanı bulunuyor.