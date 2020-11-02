Palandöken'e yılın ilk karı düştü

Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında -2 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Palandöken Kayak Merkezinde çalışmalar devam ediyor. Ejder 3200 A.Ş.'de çalışan Emrullah Polat, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve tesisleri gözden geçirdiklerini belirterek, "Karakış yüzünü gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda mevsimin ilk karı Palandöken'in zirvesine düştü" diye konuştu.