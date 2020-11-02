MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Palandöken'e yılın ilk karı düştü
ABONE OL
02.11.2020 - 18:03 |

Palandöken'e yılın ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken'e yılın ilk karı düştü

Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında -2 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü.

Palandökene yılın ilk karı düştü

Sezon hazırlıklarını sürdüren Palandöken Kayak Merkezinde çalışmalar devam ediyor. Ejder 3200 A.Ş.'de çalışan Emrullah Polat, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve tesisleri gözden geçirdiklerini belirterek, "Karakış yüzünü gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda mevsimin ilk karı Palandöken'in zirvesine düştü" diye konuştu.

Palandökene yılın ilk karı düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

Sıradaki Haber