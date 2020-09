Palau Hakkında Bilgiler; Palau Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Palau bayrağı günümüzdeki haliyle 1 Ocak 1981 tarihli olarak göndere çekilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu bayrak açık mavi renkli bir zemin üzerine oluşturulmuş olup bayrağın orta kesiminde göndere çekilen kısma yanaştırılmış olan altın sarısı daire şeklinde konumlandırılmıştır. Bu ülkedeki bayrak üzerinde bulunan açık mavi rengin anlamı ada ülkesini çevrelemekte olan Pasifik Okyanusu'nu ifade etmektedir.



Altın sarısı daire şekli ise ülke üzerinde gözükmekte olan ve ada halkının için oldukça önemli yere sahip dolunay temsil edilmektedir. Sizler için Palau ülkesi nerededir? Palau ülkesinin para birimi? Palau ülkesinin nüfusu nedir? Palau ülkesinin dili? Gibi Palau ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



Palau Ülkesi Nerededir?



Palau ülkesi, Papua Yeni Gine ülkesinin kuzey kesiminde yer almakta olup 1994 senesi itibarı ile Amerika Birleşik Devletleri himayesinden tam olarak çıkmıştır. Bu ülkede yaşayan ve de yerli olan halk dilinde palau ülkesinin ismi Belau olmaktadır. Ayrıca Büyük Okyanus'un güney kesiminde yer almaktadır. Palau ülkesi hemen hemen her sene pek çok yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.



Palau Ülkesi Başkenti Neresidir?



Palau ülkesinin başkenti Melekeok şehridir. Melekeok şehri bu ülkenin en güzel şehridir. Ayrıca ülkenin en büyük şehri ise Koror şehridir. Palau ülkesinin her şehri birbirinden güzel ve de farklıdır.



Palau Ülkesi Para Birimi Nedir?



Palau ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde Amerikan Dolarıı (USD) olarak yer almaktadır.



Palau Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Palau ülkesinin resmi dili ülke genelinde İngilizce ve Palauca dilleridir. Ayrıca bu ülkede tanınan bölgesel diller şu şekildedir. Bunlar: Japonca dil, Sonsorolece dili ve de Tobianca dilidir.



Palau Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Palau ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında yaklaşık olarak 6 saat fark bulunmaktadır. Yani Türkiye konumu palau konumundan yaklaşık olarak 6 saat ileride yer almaktadır. Palau ülkesinde saat 01:00 iken Türkiye ülkesinde saat 07:00 olmaktadır.



Palau Ülkesi Şehirleri Neler?



Palau ülkesinde birbirinden güzel farklı şehirler bulunmaktadır. Bunlar: Airai, Air, Arakabesang, Arakabesang Island, Koror, Babeldaob Island, Carp Island, Koror Island, Malakal ve Malakal Island bu şehirler arasında yer almaktadır. Palau ülkesine gelen kişiler başkent başta olmak üzere her şehri tek tek gezerek her şehrin keyfini sürmelidir.



Palau Ülkesi İklimi Nasıldır?



Palau ülkesinin iklimi genel olarak tropikal iklimdir. Koror şehrinin adasında yıllık olarak ortalama hava sıcaklığı 28 °C'dir. Ayrıca yıllık yağış miktarı bu Koror adasında ortalama olarak 3,800 mm civarındadır. Buna ek olarak toprağın oldukça verimli olduğu Palau kıyı kesimleri Mangrov bataklığı, iç kesimleri ise savan, hindistan cevizi ağacı ve yağmur ormanları ile kaplı tepeler yer almaktadır. Yıl boyunca gönül rahatlığı ile yerli ya da yabancı turistler tarafından ziyaret edilebilir.



Palau Ülkesinde Ekonomi Nasıldır?



Palau ülkesinde genel olarak turizm sistemi ve balıkçılık sistemi en yaygın olan ekonomik etkinliklerdir. Bu ülkede tarım faaliyetleri ve de hayvancılık faaliyetleri ile yerli halkın geçimi sağlanmaktadır. Ayrıca adalar arasındaki bulunan ulaşım sistemi de büyük ölçüde hava yolu ulaşımı ve deniz yolu ulaşımı ile yapılmaktadır. Bu ülkede Koror Adası köprü ile Babelthuap' a, geçitler ile de Arakabesan ve de Malakal adalarına bağlanılmaktadır. Buna ek olarak bu ülkeden Mikronezya ülkesi, Filipinler ülkesi, Guam ülkesi ve Avustralya ülkelerine hava yolu bağlantısı bulunmaktadır.