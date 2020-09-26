Palovit Yaylası Rize İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Çamlıhemşin sınırlarında olmasına karşın arka Hemşin tabir edilen Hemşin ilçesinin kullandığı bir yayladır.



Palovit Yaylası Nerededir?



Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine yaklaşık olarak 4 saatlik araba yolu ile uzaklıkta bulunmaktadır. Palovit Yaylası’nın karşı kısmında da Meleskur Yaylası yer almaktadır. Bu iki yayla ise Apevanak Yaylası’ndan gelmekte olan dere ile birbirinden ayrılmaktadır.



Palovit Yaylası’na Nasıl Gidilir?



Palovit Yaylası için çok farklı ulaşım alternatifleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Karadeniz turları, otobüs turları, toplu taşıma otobüsleri, uçak seferleri ve de kişisel özel araçlar ile gelinen Rize ili merkezinden kolay bir şekilde Palovit yaylasına ulaşmak mümkündür. Bu yaylaya özel araç ile gelmek isteyen kişiler Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine gelip buradan tabelaları takip ederim kolay bir şekilde ulaşabilir.



Araba ile ulaşım şu an tek yol üzerinden mümkündür. Yol Elevit yaylası üstünden olup, Pazar’dan itibaren de yaklaşık olarak 4 saat ile 5 saat arasında sürmektedir. Yılın hemen hemen 7 ayı ya da 8 ayı (Ekim ve Mayıs arası) bu yol Horon Geçiti'den dolayı da çığ ya da kardan dolayı kapalı olmaktadır. Toplu taşıma da Pazar ilçesinden günlük olarak kalkan minibüsler vasıtası ile yapılmaktadır. Buna ek olarak özel arabası olanlar Çamlıhemşin ilçesine ulaşıp sonrasında Hemşin yaylalarının yoluna girmelidir. Sonra sırası ile Çinçiva yaylası, Zilkale, Elevit ve Trovit yaylası geçilir. Son olarak Trovit boğazını geçtikten sonra sonra Palovit yaylasına ulaşılır.





Palovit Yaylası Özellikleri



Palovit yaylası günümüzde mimari yapı ve geleneksel taş işçiliğinden pek çok sayıda örnekler barındıran bir yayla olup her sene yerli ya da yabancı pek çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir. Palovit yaylasına gitmişken palovit şelalesini de görmeyi ihmal etmemek gerekir. Ülkemizde doğal güzelliklere sahip olan Karadeniz bölgesinin görmeniz gereken yerleri arasındaki bu Palovit yaylası unutulmaz geziler için ilk adres olmaktadır. Palovit yaylasının rakımı yaklaşık olarak 2400 m civarında olmaktadır.



Palovit Yaylası günüımüzde ülkemizin önemli değerleri arasında yer almaktadır. Palovit yaylası ve Meleskur yaylası günümüzde de hayvancılık gibi faaliyetlerinin yürütülmesi itibari ile “yayla” sıfatını korumakta olan ve geçiş noktası olması itibari ile de çok önemli yaylalar olmaktadır. Palovit yaylası ve Meleskur yaylasındaki mimari yapılar geleneksel taş işçiliğinden bir takım örnekler taşısa dahi artık eski özelliğini günümüzde yavaş yavaş yitirmektedir. Ayrıca bu iki yaylaya çıkan araba yolunun etkisi de bu olay üzerinde büyük olmuştur. Palovit yaylası, günümüzde Çayeli’ne bağlı olan Çilingir köyü, Arsavos köyü, Sefalı köyü ve de Hemşin’e bağlı Çaneva köyü ve Ortaköy köyleri aracılığı ile kullanmaktadır.