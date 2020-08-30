Pamukkale semalarında Türk bayrağı

Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan Pamukkale'de, koronavirüs nedeniyle iptal edilen balon uçuşları, 22 Ağustos'ta yeniden başladı. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 'Beyaz Cennet'i havadan görebilmek için balon uçuşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, görevlilerin yardımıyla balona biniyor. Turistler, güneşin doğuşunu, Pamukkale'nin seyrine doyumsuz manzarası eşliğinde karşılıyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Pamukkale'de, sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sepetlerine Türk bayrağı takarak uçtu. Milli mücadele zaferinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle turistlere de Türk bayrakları dağıtıldı. Balon şirketi çalışanları da giydikleri ay yıldızlı tişörtle çalışarak, bayram coşkusunu yaşadı. Sazlık mevkisinden havalanan balonlar, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından yere indi.