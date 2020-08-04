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04.08.2020 - 14:49 |

Pamukkale'ye bayramda turist akını

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişi görme fırsatı buldu. Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, bu bayram tatilinde de ziyaretçiler tarafından tercih edildi.

Pamukkale'ye bayramda turist akını

Ege ve Akdeniz'deki tatil yerlerinden dönüşe geçenlerin de ören yerine uğramasıyla, gişelerde kuyruklar oluştu. Bu eşsiz güzelliği Kurban Bayramı tatili süresince 20 bin kişi ziyaret etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, sönük geçen turizm sezonunu canlandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Pamukkaleye bayramda turist akını

 Pamukkale'de bayram tatili boyunca, geçmiş yıllar kadar olmasa da gözle görülür şekilde yoğunluğun yaşanmasının sevindirici olduğunu belirten Şen, şöyle konuştu:

"Otellerin güvenli turizm sertifikası almasıyla yabancı turistler bölgeye akın etmeye başlayacak. Rusya'dan gelecek misafirlerle Pamukkale eski günlerine dönecektir. Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde yabancı turistlerin rotasını Pamukkale'ye çevirmeye başladığını biliyoruz. Tur operatörleri müşterilerinin ülkemizde daha sağlıklı, rahat ve güvende olduklarını söylediklerini belirtiyor." 

Pamukkaleye bayramda turist akını

 

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