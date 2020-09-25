Payas Kalesi Hatay İlinde Nerede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Tarihi yapı Osmanlı İmparatorluğu için de büyük bir öneme sahipti. Sonraki yıllarda karakol ve hapishane olarak da kullanılan Payas Kalesi II. Selim'in padişah olduğu dönemde yıkılıp yeniden inşa edildi.

Payas Kalesi Nerede?

Kale, kendisiyle aynı ismi taşıyan Payan ilçesinin sınırları içerisinde yer alıyor. Şehir merkezinde ve sahil yolunda bulunan Payas Kalesi, ilçenin en fazla turist çeken yerlerinden biridir. Sokullulu Kervansarayı ise kalenin yaklaşık 8 km. uzaklığında bulunuyor.

Payas Kalesine Nasıl Gidilir?

İskenderun ve Dörtyol ilçeleri arasında yer alan Payas Kalesine, halk otobüslerine binerek gidilebilir. Halk otobüslerinin çalışma saati 06.30 ile 21.00 arasındadır. Merkezi bir konumda olan Payas İlçesi, şehir merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıktadır.

Payas Kalesi Tarihi

Haçlı Seferleri sırasında inşa edildiği tahmin edilen Payas Kalesi hem Bizans Devleti hem de Osmanlı İmparatorluğu için son derece önemliydi. 1516 yılında Mısır Seferinden dönen Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirildi. Ordunun başında bulunan Yavuz Sultan Selim, kalenin yeniden inşa edilmesini emretti. 4 yıl süren çalışmalardan sonra ağır hasar gören kale yeniden yapıldı.

Not -1- Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde tarihi yapıyı ''sağlam bir kale'' olarak tanımlamıştır.

Not -2- 18. yüzyılın ortalarından sonra Payas Kalesi hapishane olarak kullanıldı. İntibah, Vatan - Yahut Silistre ve Zavallı Çocuk eserlerinin sahibi Namık Kemal da bir dönem bu hapishanede tutulmuştur.

Payas Kalesi Giriş Ücreti

Haftanın 7 günü ziyaret edilebilen Payas Kalesi'ne giriş ücretsizdir. Kaleyi gidenler külliyenin içerisinde yer alan camiyi de ziyaret edebilir.

Payas Kalesi Özellikleri

Payas Kalesinin içerisinde tarihi bir çarşı da bulunmaktadır. Burayı ziyaret edenler Sokullu Çarşısını da ücret ödemeden gezebilir. Kalenin en önemli özelliklerinden biri diğer tarihi yapılara ve kalıntılara yakın olmasıdır. Meryem Ana Çeşmesi ve Bizans İmparatorluğu dönemine ait birçok kilise kalıntısı bu yapıların arasında yer alıyor. Ek olarak kalenin içerisinde bir cami ve Türk hamamı da bulunmaktadır.

Payas Kalesi Hakkında Bilgiler

Payas Kalesinin diğer adı Cin Kulesi'dir. Sokullu Külliyesinin içerisinde yer alan Mimar Sinan tarafından yenilenmiştir.