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25.09.2020 - 17:06 |

Perre Antik Kenti Adıyaman İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Ülkemizde turistler tarafından ilgi çeken birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan birisi Perre Antik Kentidir. Birçok tahribata uğrasa da günümüze kadar gelmiş olan Perre Antik kenti birçok kişinin merak ettiği yapılardan birisidir. Peki Perre Antik Kenti Adıyaman ilinde nerede? Giriş ücreti, tarihçesi ve özelliklerini sizlere detaylıca derledik.

Perre Antik Kenti Adıyaman İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Kommangene ülkesinin büyük şehirlerinden birisi Perre Antik Kentidir. Her dönemde önemini koruyan Perre Antik Kenti yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve ziyaretçi ağırlayan yapılardan birisidir.

Perre Antik Kenti Nerede?

Perre Antik Kenti ülkemizde Adıyaman iline bağlı olan Merkez ilçesinde bulunmaktadır. Ziyaretçilerine açık olan Perre Antik Kenti şehir merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Perre Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Perre Antik Kenti Adıyaman il merkezinde bulunmasından dolayı ulaşımı oldukça kolaydır. Hem toplu taşımalar ile hem de özel araçlarınız ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Adıyaman ilinin merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Perre Antik Kentine Adıyaman-Malatya yolu üzerinden özel araçlarınız ile 10 dakika da ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca araçlar için otopark da bulunmaktadır.

Perre Antik Kenti Özellikleri

Ülkemizin zengin coğrafyası içerisinde yer alan yapılardan birisi de Perre Antik Kentidir. Perre Antik Kenti surları, çeşmeleri ve mezarları ile tarihini günümüze yansıtan bir yapı konumundadır. Pek çok dönemde Perre Antik Kentinin suyunun güzelliği anlatılmıştır. Suyun aktığı çeşme ise Roma çeşmesidir. Günümüzde bu çeşme hala kullanıma açıktır.

Perre Antik Kenti Bizans döneminde İncil Konseyi için temsilci gönderilmiştir. Bu nedenle Perre Antik Kenti dini merkez olarak da bilinmektedir. Burada bulunan kaya mezarları en dikkat çeken kalıntılardır. Ayrıca bu kaya mezarları kayalıklar içine yapılan odalardan oluşmaktadır.

Perre Antik Kenti Tarihi

Perre şehri M.S. 325 yılında inşa edilmiştir. Kutsal şehir olan Perre şehri M.S 433 yılında da bahsedilmiştir. O dönemde bu şehir dini ve jeopolitik açıdan önemli bir şehir olmuştur. Fakat bu şehir Bizans döneminden sonra eski değerini yitirmiştir. Günümüzde ise pek çok kişinin ve turistin gezip göreceği turistik bir alan olarak yeniden değerlenmiştir. Bu nedenle yolunuzun Adıyaman'a düşmesi halinde mutlaka gezip görmeniz gereken yerlerden birisi olmuştur.

Perre Antik Kenti Giriş Ücreti

Perre Antik Kentine giriş ücreti bulunmaktadır. Bir zamanlar Perre Antik Kentine turistler için giriş ücreti alınmamakta idi. Fakat günümüzde yerli ve yabancı tüm kişilerden ücret alınmaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ücret 10 TL'dir.

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