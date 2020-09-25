Phaselis Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Phaselis Antik Kenti tarihi açıdan çok büyük bir öneme sahip olmasının yanında doğa anlamında da tam bir turizm cenneti olmaktadır.

Phaselis Antik Kenti Nerededir?

Phaselis Antik Kenti, günümüzde Antalya - Kemer Karayolunun yaklaşık olarak 44.km sonrası sola dönen yol, çok geniş ölçüde bir orman alanı içinde bulunmaktadır. Phaselis yazan tabeladan yolu takip etmek mümkündür. Araç kiralama ile buraya ulaşım oldukça rahattır. Bu antik kent hemen hemen pek çok kişi tarafından talep görmektedir.

Phaselis Antik Kenti Giriş Ücreti Nedir?

Bu değerli Phaselis Antik Kentine ücretsiz giriş yapabilmek için orman yolunu kullanmak mümkündür. Müzeye giriş ücreti ayrıca kişi başı 30 TL olmaktadır ve müze kart geçerli olmaktadır.

Phaselis Antik Kenti Özellikleri Nelerdir?

Phaselis Antilk Kenti Antalya’da bulunan Olimpos Beydağları’nın milli olan sınırları içinde yer almaktadır. Bu Antik Kent oldukça büyük alanı kaplamaktadır. Ayrıca müze bölümü olarak da gezilen bu bölge asıl antik kentin yarısını kapsamaz. Kocaman bir ormanda yüzlerce kayaların içine oyulmuş olan mezarlar bulunmaktadır. Asıl antik kent Beydağı’nın tepe kısmına kalmaktadır.

Phaselis Antik Kenti Tarihi Nedir?

Phaselis Antik kentinin kuruluşu hakkında en net bilgiler yaklaşık olarak M.Ö. 690 yılını göstermektedir. Rodoslular tarafında bir koloni kenti olarak da kurulan şehir coğrafi olan konumu ile de oldukça önemli liman kenti olduğunu da göstermektedir. Biri yarımadanın kuzey kesiminde diğeri kuzeydoğu kesiminde üçüncüsü ise güneybatı kesiminde yer alan toplam üç limana sahiptir. Antik kent olan Phaselis bazen bir Likya bazen ise bir Pamfilya bölgesi şehri şeklinde de gösterilmektedir. Şehirde sırası ile İ.Ö. 5'nci yüzyıl dönemlerinde Pers, 4'üncü yüzyıl dönemlerinde Kayra Satrabı Mausolos ve de komşu şehir olan Lmyra’nın Kralı Perikles’in egemenlikleri görülmektedir.

Antik şehrin tarihteki hemen hemen en önemli zamanı olan İ.Ö. 333 yılındaki Büyük İskender’i altın bir taç ile karşılamaları bu şehir tarihinin en güzel ve de en renkli sayfalarından biri olmaktadır. Bir süre sonrasında komşu kent olan Olympos ile korsanların da talanlarına maruz kalmasının sonrasında İ.Ö. 43 yılında Roma egemenliğine girmekte olan antik yerleşim ve antik şehirde yeniden bir yapılanma ile birlikte en az 300 yıl kadar sürecek refahın başlangıcı olmuştur.