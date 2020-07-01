Plazadan tarlaya inip lavanta hasadÄ± yaptÄ±lar

Â Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esinde iki kadÄ±n diÅŸ hekiminin ortak yatÄ±rÄ±m yaparak 70 dÃ¶nÃ¼m arazide diktiÄŸi lavantalarÄ±n hasadÄ±nÄ± Ä°stanbul'da finans, sigorta, gÄ±da ve enerji sektÃ¶rlerinde yÃ¶netici olarak Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlar gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Â GÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla bÃ¶lgeye Ã¶zgÃ¼ ÅŸalvarlarÄ± giyerek hasadÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± PazarkÃ¶y Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bir araya gelen kadÄ±nlar, diÅŸ hekimleri Ã‡iÄŸdem Ergelen (71) ve Adile Åženol'un (71) lavanta tarlasÄ±na hareket etti.

Â YeÅŸil ve mor renklerinin gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne olduÄŸu tarlaya giren kadÄ±nlar, ellerine kesim bÄ±Ã§aklarÄ±nÄ± alarak hasat yaptÄ±.

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KadÄ±nlarÄ±n kestiÄŸi lavantalar, KarapÄ±nar Mahallesi'ndeki tesise gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek damÄ±tÄ±ldÄ± ve yaÄŸÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Â DiÅŸ hekimi ve giriÅŸimci Ã‡iÄŸdem Ergelen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Salihli'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, memleketinde babasÄ±ndan kalan arazilerde tarÄ±ma yÃ¶neldiÄŸini sÃ¶yledi.

Â Ergelen, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± Ã¼niversiteyi birlikte okuduÄŸu sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± ve meslektaÅŸÄ± diÅŸ hekimi Adile ÅžÃ¶len ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "TarÄ±msal Ã¼retim anlamÄ±nda giriÅŸim kararÄ± aldÄ±ktan sonra Ã¶nce zeytin diktik, sonra lavanta ektik. Burada bir damÄ±tma sistemi kurarak lavanta yaÄŸÄ± Ã¼retimine baÅŸladÄ±k. GeÃ§en sene de soÄŸuk sÄ±kÄ±mla zeytin yaÄŸÄ± Ã§Ä±karma sistemi kurduk. Salihli GiriÅŸimci KadÄ±nlar Kooperatifiyle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±p kadÄ±nlarÄ±mÄ±za destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah da baÅŸaracaÄŸÄ±z." dedi.

Â Ä°lk hasadÄ± Ä°stanbul'dan gelen misafirleriyle birlikte yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ergelen, "AralarÄ±nda finans uzmanlarÄ±, sigortacÄ±lar, bankalarÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri de var. Geleneksel olarak ÅŸalvarlarÄ±nÄ± giyip, ciddi olarak hasat yaptÄ±lar. YarÄ±n yine yoÄŸun bir kesim gÃ¼nÃ¼ bizi bekliyor." diye konuÅŸtu.

Â Adile ÅžÃ¶len de 65 yaÅŸÄ±na kadar muayenehanede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "DiÅŸ hekimliÄŸi tek kiÅŸilik odada, tek baÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±larak geÃ§irilen bir Ã¶mÃ¼r. Biraz ferah bir yere Ã§Ä±kalÄ±m istedik. Dostum Ã‡iÄŸdem ile bu iÅŸi yapmaya baÅŸladÄ±k. GerÃ§ekten zor bir iÅŸ, kÃ¶ylÃ¼yÃ¼, Ã¼reticiyi bu iÅŸi yapmaya baÅŸladÄ±ktan sonra anladÄ±m."

Â Ceren Ã‡erÃ§iler, Ä°spanya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tatil iÃ§in geldiÄŸi TÃ¼rkiye'de arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n daveti Ã¼zerine Manisa'daki hasada katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ÅžalvarÄ±mÄ±zÄ± giydik, elimize bÄ±Ã§aklarÄ± alÄ±p lavantalarÄ± kestik, harika bir deneyimdi." ifadesini kullandÄ±.

Â Ä°stanbul'dan gelen Pelin Kabalak da kendisi iÃ§in farklÄ± bir tecrÃ¼be olduÄŸunu anlatarak, "Toprakla ve doÄŸayla birebir olmak Ã§ok gÃ¼zel bir duyguydu. SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda lavantanÄ±n o mor rengi ve enfes kokusuyla uyandÄ±k. Salihli gerÃ§ekten inanÄ±lmaz bir yer." diye konuÅŸtu.

Â Salihli KadÄ±n GiriÅŸimi Ãœretim ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ã–zge Arapkirli de bÃ¶lgede lavanta Ã¼retiminin yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Ã‡iÄŸdem ve Adile HanÄ±m buraya hÄ±zlÄ±ca sÄ±kÄ±m iÃ§in tesis kurdu. YaÄŸlarÄ±mÄ±z Ã§ok taze ve iÃ§erisindeki tÄ±bbi Ã¶zelliklerini koruyor. Bu bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Biz de bu yaÄŸlardan sabun yapÄ±yoruz ve kozmetik sektÃ¶rÃ¼nde yaÄŸ olarak kullanÄ±yoruz." dedi.

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