Polonya Nerede? Polonya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Polonya ülkesi resmi adı Polonya Cumhuriyetidir. Polonya Cumhuriyeti Orta Avrupa'da yer alan ülkelerden birisidir.



Polonya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Polonya Cumhuriyeti orta Avrupa'da bulunmaktadır. Konum olarak güneyinde Slovakya, doğusunda Beyaz Rusya, kuzeydoğusunda Rusya, güneydoğusunda Ukrayna ve Baltık Denizi, batısında Almanya Federal Cumhuriyeti bulunmaktadır. Avrupa'da bulunması ve Avrupa'daki konumu itibariyle Avrupa Birliğinde özel bir yere sahiptir. Avrupa'nın doğu sınırı Polonya'nın Bug nehri üzerindedir.



Polonya ülkesinin iklimine bakıldığında yazları yağmur yağar, Haziran ve Temmuz ayları en sıcak aylardır. Hava sıcaklığı çoğu zaman 25 dereceye çıkmaktadır. Kış mevsiminde ise değişmektedir. Kasım ve Mart ayları arasında kar yağışları olabilir. Kış mevsiminde ise hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştüğü görülür. Polonya ülkesinin en soğuk bölgesi ise kuzey ve doğu bölgesidir. Bu sebeple ülkeye gitmek için en uygun zamanlar mayıs, haziran ve eylül, ekim dönemleridir. Çünkü bu aylarda ılıman iklim görülmektedir. Aynı zamanda bu aylarda kültürel faaliyetlerde oldukça fazladır.



Orta Avrupa'da bulunan Polonya 312.679 km² yüz ölçümüne sahiptir. Avrupa ülkeleri arasında dokuzuncu büyük ülkesidir. Nüfusu ise 38 milyondur. Böylece dünya ülkeleri arasında en kalabalık 33. ülke konumundadır.



Polonya'nın resmi dili Lehçedir. Lehçe dili Dünya'da yaklaşık 50 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Fakat ülkede bulunan genç nüfus genellikle İngilizce konuşmaktadır. Yaşlı nüfusun bir kesimi ise Rusça konuşmaktadır.



Dünya'nın Kuzey Yarım Küresinde yer alan ve Avrupa kıtasında bulunan Polonya ülkesinin yaklaşık %35'lik bölümü ormanlardan oluşmaktadır. Ayrıca %50'lik kısmı da tarıma ayrılmıştır. Bu sebeple yüz ölçümünün 'lik kısmı şehre ayrılmış durumdadır.