Portekiz Nerede? Portekiz Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Portekiz, 1143 senesinde resmi olarak tanınmış bir devlettir ve 1976 yılından beri de demokratik bir biçimde yönetilmektedir. Bölgede yaşayan halk farklı etnik kökenlere mensup gruplardan oluşmaktadır. Yapılan son nüfus sayımlarında ülke halkının yaklaşık %52’sinin kadın olduğu tespit edilmiştir.



Portekiz Hangi Kıtada Bulunuyor?



Portekiz hakkında ortaya atılan soruların başında, bu ülkenin hangi kıtada yer aldığı gelmektedir. Bu bağlamda Portekiz, Avrupa Kıtası’nda yer alan ülkelerden biridir. Hatta bu kıtanın en batı ucunda yer almaktadır. Portekiz’in kuzey ve doğu kısımlarında sınır komşusu olarak İspanya bulunmaktadır. Ülkenin diğer bölümleri ise Atlas Okyanusu ile çevrili bir vaziyettedir. Bu sebeple de tarih sayfalarında “denizci” bir devlet olarak yer almaktadır. Atlas Okyanusu’nun bir bölümünde Azorlar ve Madeira takımadaları bulunmaktadır. Bu adalar da özerk bir yönetimle Portekiz’e bağlı sayılmaktadır. Madeira Adaları sebebiyle Portekiz’in Afrika Kıtası’nda da toprakları bulunmaktadır.



Portekiz Devleti, deniz aşırı faaliyetleri ile özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda sömürge toprakları elde etmiştir. Bu dönemlerde Portekiz topraklarının Filipinler’e kadar uzandığı görülmektedir. Ancak atlattığı çöküş dönemi sonrasında bugünkü halini almış ve Avrupa ülkelerine yanaşmaya başlamıştır. Avrupa Kıtası’nda yer almak Portekiz’e farklı siyasi ilişkiler de kazandırmaktadır. Bu bağlamda ülke, 1986 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında 1949 yılında da kurucu üye sıfatıyla NATO’ya katılmıştır.