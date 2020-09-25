Priene Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Priene Antik Kenti içerisinde pek çok tiyatro, tapınak ve savaş alanları vardır. Binlerce yıllık bir geçmişe ve tarihe sahip olan kent, Aydın’ın doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.



PRİENE ANTİK KENTİ AYDIN İLİNDE NEREDE?

Priene Antik Kenti, Aydın’ın Didim ilçesinde bulunuyor. Didim’e yaklaşık olarak 15 kilometre bulunan antik kent, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçiyi yerinde ağırlamaktadır. Bölgeye ulaşmak için kolaylıkla Aydın’ın merkezinden önce Didim'e ulaşabilir daha sonra da özel araçla Antik Kente ulaşabilirsiniz. Bazı dolmuşlar ve toplu taşıma araçları da bu bölgeye ulaşmanızı sağlamaktadır.



Priene Antik Kenti Tarihçesi



M.Ö. yaklaşık olarak 7’yy’da kurulduğu bilinen Priene Antik Kenti, tek bir merkez olarak kurulup daha sonrada kentin diğer kısımları uzun yüzyıllar boyunca kurulmayı sürdürmüştür. Özellikle Pirene hakkındaki bilinen en yakın tarih ise M.Ö. 7.’yy’a kadardır. Bu bilginin dışında bazı tarihi kalıntılar incelendiğinde hem sanat hem de savaş yeri olarak kullanılan kent son dönemlerde ise bir yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.

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Priene Antik Kenti Giriş Ücreti



Priene Antik Kentine giriş ücretleri bir yıl boyunca aynı kalmaktadır. Şu an için kentin güncel fiyatları 10 TL şeklindedir. Yani kenti ziyaret etmek için 10 TL vererek, kent içerisine giriş yapabilirsiniz. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında antik kenti ziyaret imkanı bulabilirsiniz.



Priene Antik Kenti Özellikleri



Priene Antik Kenti yaklaşık 370 metre uzunluğunda olan bir kaya yer almaktadır. Bu kayanın özellikle savaş anlarında bir savunma özelliği gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda kentin bir kaya üzerinde yani yüksek bir alanda olması kenti koruma ve etrafı izleme konusunda da etkili oluyordu. Bu açıdan Priene Antik Kenti, kurulduğu bölgeyi korumak için ve savaş zamanları için yapılmıştır. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan kent içerisinde de farklı yapılar bulunmaktadır. Bunlar;

- Agora yapısı,

- Zeus Tapınağı,

- Büyük İskender'in evi,

- büyük bir tiyatro,

- Demeter Tapınağı,

- Bizans kiliseleri,

- Nekropol,

- Yerleşim alanları.



Bu alanların hepsi daha önceki dönemlerde yer alıyordu. Şimdilerde ise sadece kalıntıları bulunmaktadır. Fakat yapılar ziyaret edildiğinde net bir şekilde görülebilir.