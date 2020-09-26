Sadağı Kanyonu Bursa İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Sadağı Kanyonu tarihi güzelliklerimizden olup tatilciler içinde önemli bir yerdir. Ormanları ve yeşil alanları ile dikkat çeken Sadağı Kanyonunda kamp yapma alanı da bulunmaktadır.



Sadağı Kanyonu Nerede?



Sadağı Kanyonu ülkemizin Bursa ilinde yer almaktadır. Bursa ilinin 58 kilometre dışında yer alan Sadağı Kanyonu Bursa'ya bağlı olan Orhaneli ilçesinin de 6 kilometre batısında yer almaktadır. Sadağı Kanyonu doğa yürüyüşleri ve kamp etkinliği için sıklıkla tercih edilen bir yer olmaktadır. Sadağı Kanyonu Orhaneli ilçesinin en çok bilinen yerlerinden birisi olarak bilinmektedir. Sadağı Kanyonu Sadağı Köyünde yer alması sebebiyle bu isim konulmuştur.



Sadağı Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Sadağı Kanyonu ülkemizde pek çok kişi tarafından merak edildiği için ulaşımı da son yıllarda sıklıkla araştırılmaktadır. Sadağı Kanyonuna ulaşım oldukça kolaydır. Bursa ilinin merkezinden otobüsler kalkmaktadır. Bu otobüsler ile Sadağı Kanyonuna ulaşım sağlayabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise dil kaldırım semtinde bulunan Batı garajından kalkan Orhaneli otobüs ve minibüsleri ile de ulaşım sağlanmaktadır.



Sadağı Kanyonu Özellikleri



Sadağı Kanyonunun 12 kilometre uzunluğu bulunmaktadır. Burası Sadağı köyünde geniş bir alanda yer almaktadır. Bursa ilinin doğal güzelliklerini yansıtan Sadağı Kanyonunun duvarlarında eski tarihlerde yapılmış olan insan ve hayvan resimleri yer almaktadır. Bu sebeple tarihi açıdan oldukça önemli bir yerdir.



Kanyon girişinde su bendi bulunmaktadır. Su bendi köyün yaklaşık 1.5 kilometre uzaklığında yer alır. Ayrıca bölgede şifalı su kaynakları da keşfedilmiştir. Bu nedenle hamamlar açılmıştır. Bu hamam Roma İmparatorluğu zamanında keşfedilmiş ve o dönemde yaptırılmıştır. Roma imparatoru olan Hadrianus ise avlanmak amacıyla bu bölgeyi tercih etmiştir.



Buradaki şifalı su kaynağı avlanma sırasında keşfedilmiştir. Böylece bu kaynak kaplıca olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu alan Kaya Hamamı olarak da bilinir. Hamam içerisinde 3 veya 4 metre yüksekliğinde şelale yer almaktadır.



Sadağı Kanyonu Giriş Ücreti



Sadağı Kanyonuna giriş ücreti her dönem farklılık göstermiştir. Her sene ücretleri değişen Sadağı Kanyonunun 2020 yılındaki giriş ücreti de arttırılmıştır. Şahıs olarak ücreti 3.5 TL iken indirimli şahıs ücreti 1.5 TL olarak bilinmektedir.