Saffet Emre Tonguç'tan Butik Oteller rehberi

“Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim”, Saffet Emre Tonguç’un 33 yıllık profesyonel yaşamının bir yansıması. Yazar 1 Haziran’da yola çıkarak, Eceabat’tan Antalya’ya Ege ve Akdeniz sahillerini 46 gün boyunca adım adım gezmiş. Yazdıklarını tek tek deneyimlediği “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” ortaya çıkmış.

“Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” kitabının en önemli özelliği, “yeni normal” prosedürlerin uygulanmaya başlandığı dönemde otellerin aldığı önlemlerle birlikte en iyi hizmeti ve servisi veren, tamamıyla bağımsız deneyime dayalı bir şekilde hazırlanmış olması.

Saffet Emre Tonguç’un kaleme aldığı “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” yeni standartlar ve önlemlerle Türkiye’de turizm sektörüne hizmet kalitesinden ödün vermeyerek öncülük eden otelleri bir araya getiren bir kaynak niteliğinde. Kitapta bilinen otellerin yanı sıra beklenmedik, sürpriz oteller de karşınıza çıkacak, içinizdeki seyahat avcısını uyandırarak, rehberliği size devredecek.

Gittiğiniz yerlerde size turist olduğunuzu unutturacak “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim“ de Tonguç’un alıştığımız üslubunu, Akdeniz ve Ege sahillerini, aynı zamanda denizin mavisini bulacaksınız.

Saffet Emre Tonguç kitaba dair yorumlarda bulundu:

“Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren “Yeni Normal” her şeyi değiştirdi. Bilgiye ulaşmanın kolay ama süzmenin zor olduğu bir çağda GÜNCEL, GÜVENİLİR ve RAFİNE bir seyahat rehberine duyulan ihtiyacı bir kez daha fark edip düştük yollara. Çanakkale’den başlayıp Antalya’ya uzanan hatta onlarca yere gittik, onlarca oteli gördük. Deneyimleri izlenimlerle harmanladık, yeni normalde aldıkları önlemleri inceledik. Tarihten ve bugünden bilgiler ekleyerek genişlettik.

Her biri alanında fark yaratan işler yapan 9 kişilik bir ekibin de desteğini alınca, ayrıcalıklı bir değerlendirme çıktı ortaya. Bu sadece bir rehber değil, keyifle okunan sizi farklı alanlarda da zenginleştirecek bir yaz kitabı.

Okuyun, fark edin, yeni keşifler için yollara düşün. Çünkü “gezmek yaşamaktır!”

Sayfalarını çevirirken kâh sevdiğiniz bir film setine kâh özgürce kendinizi dinlediğiniz bir akşam üstüne ışınlanacağınız, belki de “Cennetin Kapıları”yla karşılaşacağınız etkileyici bir rehbere hazır olun.

Saffet Emre Tonguç’un “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim “kitabı %35 indirimle alfakitap.com’dan online satışa sunuluyor.