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30.07.2020 - 13:28 | | DHA

Sagalassos'taki kazılara koronavirüs engeli

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde,  koronavirüsten dolayı kazı ekibinin gelememesi nedeniyle bu yıl çalışma yapılmayacak.

Sagalassos'taki kazılara koronavirüs engeli

 

Ağlasun ilçesinde, tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen Sagalassos Antik Kenti'nde, bu yıl kazı yapılamayacağı bildirildi. 1989 yılından bu yana devam eden ve kazı başkanlığını Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Jeroen Poblome'nin yaptığı kazı çalışmaları, kazı heyetinin koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelememesi sebebiyle yapılamayacak.

Sagalassostaki kazılara koronavirüs engeli

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