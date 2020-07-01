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01.07.2020 - 08:51 |

Sağlık çalışanlarına grafitili teşekkür

Mersin'de corona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür amaçlı sanatçılar tarafından sahilde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına sağlıkçıları yansıtan grafitiler çizildi.

Sağlık çalışanlarına grafitili teşekkür

Sanatçılar Orhan Karakaplan, İbrahim Tokaslan ve Güven Bozkurt tarafından, merkez Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve atıl duruma gelen eski sinema salonunun duvarları resimlerle donatıldı. 4 duvarı grafitilerle süslenen sinema salonunun caddeye bakan duvarı, corona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ayrıldı. Duvara dünya haritası çizen sanatçılar, haritanın iki tarafına da hemşire resmetti. Resimler sahilde gezintiye çıkan vatandaşların ilgisini çekerken, özellikle hemşire resimleri büyük beğeni aldı.

Corona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek ve farkındalık yaratmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Orhan Karakaplan, "Büyükşehir Belediyesi'nin girişimi ile kentin farklı noktalarında girişimler vardı. Bu işin büyümesi üzerine konuşuldu. Sanatçı arkadaşlarımızla bir araya gelerek atıl duruma gelen bu alan için kolları sıvadık. İlk hedef olarak kötü görüntüyü kapatmak için etrafını çevirdik. Bir konsept oluşturduk. Halkın da beğeneceği bir çalışma yapmalıydık. Özgecan Meydanı'ndan başladık. Kadın konsepti oluşturduk. Çalışmalarımız corona virüs pandemisine denk geldi. Bu cephede corona virüsle ilgili çalışma yaptık ama yine kadın temalı oldu. 3- 4 hafta sürdü bu süreç. İlk başlarda halkın tepkisini ölçememiştik. Ama geri dönüşleri çok güzel oldu. Tek isteğimiz zarar verilmemesi. Benim eşim de bir sağlık çalışanı. Corona virüs sürecinde canla başla çalıştılar. Biz de bilinçlendirmek adına böyle bir çalışma yaptık. Çünkü ilk başta corona virüsün etkisi vatandaşlar tarafından çok önemsenmedi. Biz de hem vatandaşlarda bilinç yaratmak hem de gece- gündüz çalışan sağlık çalışanlarını desteklemek adına böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Sağlık çalışanlarına grafitili teşekkür

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