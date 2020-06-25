Sahibinden satılık spa köyü

Stockholm'ün kuzeyinde bulunan Santra Brunn, İsveç'in en eski sağlık merkezi olma özelliği taşıyor. Uzun yıllardır sağlık sorunları olanlar kadar yenilenmek ve dinlenmek isteyenlerin de tercih etti bir rota olan VAstmanland bölgesindeki bu spa köyü sahibi tarafından satılığa çıkarıldı.

320 yıllık bir geçmişe sahip olan spa köyü 1990'ların başında bugünkü haline aldı. Gerçek manada bir köy olan ve bu köy evlerinde konaklama imkanı sağlayan sağlık köyü, doğasıyla da ziyaretçileri büyülüyor.

Yemyeşil bir doğanın ortasında yer alan Santra Brunn, şimdi yeni sahibini arıyor. 7 milyon dolarlık bir bedel biçilen köyün tamamı satışa çıkarıldı. 70'e yakın evin bulunduğu Santra Brunn'a her yıl ortalama altın bin ziyaretçi geliyor.

84 hektarlık bir alana yayılan köyde, otel, kreş, havuz, sağlık merkezi, restoran, sauna, spor salonu gibi sosyal alanlar da bulunuyor. Sağlık köyünün sahibi, bu özelliklere sahip bir spayı sıfırdan kurmaya çalışmanın çok zor olduğunu belirtirken mevcut örneklerinin de Santra Brunn gibi olmadığını iddia ediyor.