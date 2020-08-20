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20.08.2020 - 14:50 | | İHA

Sahilin süsü kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira

Kum zambakları Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan sahillerini süslüyor. Adana’da Akyatan Sahili’ni kum zambakları süslüyor. Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koparmanın cezasının ise 73 bin lira olduğu bildirildi.

Sahilin süsü kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira


Her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Adana’nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Sahili’ni süsleyen ve endemik bir tür olan kum zambakları, bu sene de çiçeklendi. Hem kokusu hem görüntüsüyle Adana sahillerini süsleyen kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor. Hassas bir tür olması nedeniyle de kum zambağını kopartmanın cezası ise bu sene 73 bin lira olarak belirlendi.

Sahilin süsü kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira



“İnanılmaz bir kokusu var”

Konuyla ilgili açıklama yapan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “10 gün sonra buraları kum zambakları çok daha güzel süsleyecek. İnanılmaz bir kokusu var ve çok değerli bir bitki. Bu bitkinin soğanlarını alıp Karataş’ımızın çeşitli yerlerinde yetiştirip ‘Kum Zambağı Festivali’ yapabilir miyiz diyerek bir başvurumuz var. Türkiye’de birkaç yerde daha bu zambak var ama Karataş’ın isminin ön planda olduğu biliniyor” diye konuştu.

Sahilin süsü kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira



“Vatandaşlarımızdan kopartmamalarını rica ediyoruz”


Kum zambağını kopartmanın cezasının çok yüksek olduğunu belirten Topuz, “Endemik bir tür. Biz de zaten bu noktada vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Çiçek dalında güzeldir mantığıyla onlara zarar vermeden soğanlarını biz resmi olarak alıp çeşitli bölgelere ekeceğiz. Vatandaşlarımıza da kanunlar çerçevesinde hareket etmelerini ve kopartmamalarını rica ediyoruz. Bununla ilgili birkaç cezai işlem uygulandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahilin süsü kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira

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