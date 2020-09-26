Şahindere Kanyonu Balıkesir İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Şahindere Kanyonu pek çok ziyaretçi tarafından her sene ziyaret edilmektedir. Bölge özellikle doğa severlerin uğrak mekanlarından bir tanesidir.



Şahindere Kanyonu Nerede?



Bu kanyon ülkemizin Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde bulunur. Kanyon Altınoluk Beldesinden yaklaşık olarak 2 km uzaklıkta yer almaktadır. Kaz Dağları Milli Parkına da oldukça yakın bir yerdedir.



Şahindere Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Kanyona gitmek için Altınoluk merkezde bulunan marketten karşıya geçerek Yapı Kredi sokağından ilerlemeniz gerekmektedir. Tabelaları takip ederek yaklaşık 2 km sonra kanyona ulaşabilirsiniz.



Şahindere Kanyonu Özellikleri Nelerdir?



Şahindere Kanyonu içinde pek çok yeşil bitki bulunmaktadır. Bu nedenle de alan oksijen bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Kanyonda yürüyüş yapmak için yürüyüş yolları yoktur. Bunun dışında kanyon oldukça geniş olması sebebi ile kaybolma ihtimali de çok yüksektir. Bu sebeple dikkatli olmak gerekir.



Kanyonda isterseniz suya girebilirsiniz. Bunun yanında yeşilliklerle kaplı olan orman ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaktadır. Böylece burada mükemmel doğa fotoğrafları çekmeniz de mümkündür. bölge ormanlık alan olması sebebi ile çok fazla böcek de barındırır. Bu sebeple Şahindere Kanyonunu ziyaret etmeyi düşünüyorsanız böceklere karşı tedbir almanız da gerekmektedir.



Bölge yerli ve yabancı turistler tarafından sürekli ziyaret edilmektedir. Bu nedenle de alana yatırım yapılarak geliştirmeler yapılmaktadır. Kanyonda pek çok aktivite ve ekstrem sporları yapmak da mümkündür. Bunun yanında muhteşem doğa fotoğrafları da çekilebilir. Kanyon içerisinde pek çok dere bulunur. Ziyaretçiler bu derelerde yüzerek serinleyebilirler.



Şahindere Kanyonu Oluşumu



Kanyon Balıkesir'e 115 km uzaklıktadır. Ege Denizine ise çok yakın bir yerdedir. Bölgede pek çok doğal bitki örtüsü bulunur. Bu sebeple de kanyonda pek çok hayvan türü de yaşamaktadır. Burada yaklaşık olarak 800 üzerinde bitki olduğu düşünülmektedir. Buradaki zeytin ağaçları da bitki örtüsü çeşitliliğinde önemli bir yere sahiptir.



Şahindere Kanyonu Giriş Ücretleri



Kanyona girişlerde belli bir miktar ücret alınmaktadır. Girişlerde kişi başı 4 TL ücret ödenir. Kanyonda yapabileceğiniz pek çok aktivite vardır. Bu sebeple bu aktivitelere katılmayı düşünüyorsanız bunlar ayrıca ücretlendirilmektedir. Kanyon girişinde bulunan otopark özellikle hafta sonları çok kalabalık olur. Park sıkıntısı yaşamamak için erken gelmek daha doğru olacaktır.



Şahindere Kanyonu Ziyaret Saatleri



Kanyona haftanın her günü gelebilirsiniz. Şahindere Kanyonu 08:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaktadır.