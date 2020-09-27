Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Ankara İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, 2015 yılında milli park statüsünde açılmış olup, günümüzde halen faaliyet göstermektedir. Milli parkın bulunduğu alanın kapladığı yüzölçümü ise yaklaşık 13.850 hektar oranına karşılık düşmektedir.



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Ankara ilinde Nerededir?



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, Ankara ilinin içerisinde yer alan Polatlı ve Haymana ilçe sınırları dahilinde yer almaktadır. Milli parkın bulunduğu alan, Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bölgeye denk gelmektedir. Bu yüzden milli park adını, bu muharebeden almıştır. Faaliyetini halen aktif bir şekilde sürdüren milli park, resmi gazetede yayınlanan 2015 tarihli bir kararla açılışını gerçekleştirmiştir.



Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği yıllarda bölgede meydana gelen savaşlar ve önemli dönüm noktaları, milli park içinde sergilenmek üzere hem doğal olarak var olan oluşumlarla, hem de beşeri yapı yardımıyla, inşa edilmiştir. Bundan dolayı Milli park içerisinde yer alan savaşa ait siperlikler, cephaneler, mevzi alanları ve şehitlikler önemli bir anlam taşımaktadır. Bunun haricinde İstiklal Harbi'nin yaşandığı zamana ait, Duatepe, Karatepe, Türbe Tepe ve Sarıçal Dağı gibi doğal oluşumlu jeolojik yapılarda milli park içerisindeki yerini korumaktadır.



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, Polatlı ve Haymana ilçeleri kapsamında ortalama 75 kilometrelik bir alanı oluşturmaktadır. Milli park, kendi içerisinde toplamda 14 farklı alandan meydana gelmektedir. Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'na ulaşım yönünden gidiş oldukça kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Ankara'nın Altındağ yöresinde bulunan milli parka, araçla ulaşım belli bir mesafeye kadar sağlanabilmektedir.



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Giriş Ücreti ve Özellikleri



Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'nın giriş ücreti bulunmamaktadır. Milli parkın içerisinde muharebe yıllarını taşıyan birden çok yapı bulunmaktadır. Milli Mücadele Dönemi'nin bir kısmının yaşandığı Mangal Dağı da milli park içerisindeki yerini almaktadır. Dağın çevrelediği alanlarda hala savaşın izleri cephanelik ve siperliklerle kendini göstermektedir. Bunun dışında milli park içinde savaş döneminde stratejik bir önemi olan Kartaltepe bölümünü veya Sakarya Meydan Muharebesi'ni simgeleyen zafer anıtını ve müzesini görmek mümkündür.