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14.07.2020 - 16:05 |

Sakçagözü Şelalesi'ne büyük ilgi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, 1 Haziranda başlayan normalleşme sürecinde, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sakçagözü Şelalesi'ne büyük ilgi

Nurdağı ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesinde buz gibi şelalesi ve doğa manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası halindeydi. Koronavirüs ile ziyaretçi sayısı düşen bölge normalleşme adımları ile birlikte yeniden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovasıyla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesi doğal güzelliğiyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlanan projemizin yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla bölge cazibe merkezi haline gelecek yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak dedi.

Sakçagözü Şelalesine büyük ilgi

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