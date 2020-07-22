Sakız Adasına Nasıl Gidilir? Sakız Adası Ulaşım Rehberi

Farklı taş evleri ve orta çağ kasabaları ile muhteşem deniz ürünleri eşliğinde Sakız Adası her sene yerli ve yabancı pek çok turist çekmektedir. Bir tatil beldesi olarak da öne çıkan ada, farklı ulaşım yolları üzerinden kolay erişim imkanı tanıyor.

Sakız Adasına Nasıl Gidilir?

Sakız Adası'na üç farklı şekilde ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Bunlardan biri hava yolları biri şahsi araç kullanarak diğeri ise feribot üzerindendir. Özellikle Çeşme'nin hemen karşı kıyısında bulunan Sakız Adası son dönemlerde tatil açısından en önemli destinasyonlar arasına girmiş durumda. Son dönemlerde Yunanistan ile gelişen iletişim ve kolay ulaşım imkanı elde edilmesi Sakız Adası’nı daha önemli hale getirdi.

Sakız Adası Ulaşım Rehberi

Sakız Adasına hava yolu ile ulaşım: Atina üzerinden haftanın 7 günü Sakız Adası'na hava yollarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Değişik Yunan hava yolu şirketleri ile gerçekleştirilen ulaşım, yaklaşık olarak 55 dakika kadar sürmektedir. Eğer uçak kullanarak Sakız Adası’na ulaşmak istiyorsanız, Atina üzerinden aktarmalı şekilde gitmeniz gerekir. Sakız Adası havalimanına ulaştıktan sonra yaklaşık 3 kilometre mesafe ile taksi üzerinden bölgeye ulaşım sağlamak mümkün. Sabit ücret ile çalışan taksiler sayesinde kolayca Sakız Adası'na gidebilirsiniz.

Sakız Adasına Feribot ile ulaşım: İzmir'in Çeşme ilçesi üzerinden kolayca sakız Adası'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Yapılan yolculuklar yaklaşık olarak Feribot ile 45 dakika kadar sürmektedir. Eğer hızlı katamaranlar ile bölgeye ulaşım sağlamak isterseniz 30 dakika içerisinde gidebilirsiniz. Özellikle Çeşme'de oturanlar ya da bu bölgede tatil yapanlar, rahatlıkla gidiş-dönüş açısından gün içerisinde ulaşım gerçekleştirebilmektedir. Gün içerisinde iki veya üç defa gidiş-dönüş yapıldığını söylemek gerekir.

Sakız Adasına araba ile ulaşım: Feribot kullanarak sakız Adası'na araba ile ulaşım gerçekleştirmek mümkün. Yine Çeşme üzerinden gerçekleştirilecek feribot ulaşımı konusunda, eğer aracınızı götürmek istiyorsanız mutlaka bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırmanız çok önemli. Özellikle okulların kapanması ile yaz tatili yoğun bir dönem geçirdiği için, erken rezervasyon ile yer bulabilirsiniz.

Gidiş dönüş tarifesi otobüs ya da araba ve motosiklet gibi taşıtlara bağlı olarak Euro üzerinden fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Eğer bunu Yunanistan üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız, uluslararası ehliyet ya da yeşil sigorta (uluslararası sigorta) sahibi olmanız önemlidir. Eğer bunlara sahip değilseniz Yunanistan üzerinden sakız Adası'na geçiş yapmanız mümkün olmaz.