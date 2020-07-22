Samsun'un Neyi Meşhur? En Meşhur Samsun Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Samsun'da Ne Yenir)

Kızılırmak ile Yeşilırmak’ın arasında kalan ve verimli topraklarda bulunan Samsun, Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzellikleri ile beraber uzun sahil şeridi üzerinden plajları yaz turizmini de öne çıkarıyor. Bütün bunların yanı sıra Samsun'un yemekleri ve yöresel lezzetleri bu şehri ziyaret edenlerin mutlaka denemesi gerektiği seçeneklerin başında geliyor.

Samsun'un Neyi Meşhur?

Samsun'da gidildiği zaman görülmesi gereken birçok farklı yer bulmaktadır. Antik dönemden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Samsun, aynı zamanda Karadeniz'in doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

Bandırma Vapuru: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı Samsun’a çıkış yaptığı vapuru ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde ziyarete açık olan Bandırma Vapuru, müze şeklinde içerisinde Atatürk'ün Balmumu ile beraber pek çok görülmesi gereken tarihi değer bulunmaktadır.

Atatürk heykeli: Samsun'un bir simgesi olan Atatürk ile ilgili şehir merkezinde belediye Parkı'nda bulunmaktadır. 1931 yılında Samsun halkı tarafından yaptırılan bu heykel, mutlaka görülmesi gereken en önemli yapılardan biridir.

Doğal güzellikleri: Samsun aynı zamanda il ve ilçe olarak farklı yerlerdeki Karadeniz'in doğal güzelliklerini etkin şekilde gözler önüne seriyor.

Muhteşem yemekler: Samsun'un yemek kültürü oldukça zengindir. Dünyaca ünlü Mutfağı sahip olan birbirinden farklı lezzetleri, Samsun’u ziyaret ettiğiniz zaman görebilir ve deneyebilirsiniz.

En Meşhur Samsun Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

En meşhur Samsun yemekleri ve yöresel lezzetlerini Samsun'a gittiğiniz zaman deneyimleyebilirsiniz.

- Samsun pidesi,

- Tirit,

- Keşkek,

- Mısır çorbası,

- Kıymalı pırasa,

- Turşu kavurması,

- Canik,

- Haşhaşlı çörek,

- Bakla dolması,

- Yaz pancarı,

- Katık böreği,

- Kaz Asması,

- Katık sündürmesi,

- Baklalı yaprak dolması,

- Fındıklı baklava.

Bu muhteşem lezzetleri Samsun'a gittiğiniz zaman pek çok farklı yerde ve mekanda deneyebilirsiniz.

Damak tadınıza uygun harika lezzetler Karadeniz'e özgü hazırlanışı ile beraber seçim imkanı tanımaktadır. Farklı ana yemekler ile beraber tatlılar ve birçok değişik lezzet, orijinal yapısıyla turistler için özel olarak hazırlanmaktadır.