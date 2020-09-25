Sapadere Kanyonu Antalya İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Sapadere Kanyonu, 2008 yılından beri faaliyet bulunan bir yerdir. Bu bölgenin dikkat çekmekte olan en iyi ve yeni cazibe noktalarından birisi olmaktadır. Buna ek olarak Sapadere Kanyonu boyunca yürüyüş yapmanın keyfi ise ayrı bir güzelliktedir.



Sapadere Kanyonu Özellikleri Nelerdir?



Sapadere Kanyonu pek çok özelliklere sahiptir. Doğal olarak bulunan yüzme havuzlarında derinliğin çok olduğu yerlerde yükseklik yaklaşık olarak 180 metre ile 720 metre arasında değişmektedir. Su tertemiz, berrak ve de dibinde balıkların yüzdüğü görülmektedir. Bu harika doğal güzelliklere sahip olan kanyonun tamamını yaklaşık olarak bir saatte yürümek mümkündür. Bölgede su genel olarak çok soğuktur. Bu nedenle suyun içinde ne kadar fazla hareket edilir ise o kadar uzun sürelerde dayanılabileceği mutlaka bilinmelidir. Yürüyüş boyunca kişiler farklı büyüklüklerde olan havuzlar ile karşılaşır.



Sapadere Kanyonu Nerededir?



Sapadere Kanyonu, Alanya merkezden yaklaşık olarak 40 km uzaklıkta yer alan bir kanyondur. Şehir merkezine yolculuk yaklaşık olarak 59 dakika civarında olmaktadır. Yaklaşık olarak 750 metre uzunluğunda yer alan kanyonun girişinde özel araçları rahatlık ile park edebilmek mümkün olup bu amaç ile kullanılan bir alan vardır. Ayrıca bu kanyonda yapay göletler, lokanta, piknik alanı ve de hediyelik eşya satış yerleri bulunmaktadır.



Sapadere Kanyonu Nasıl Gidilir?



Bu harika kanyona gitmek için kişiler kendi aracı ile tabelaları takip ederek çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Özel araç yerine Alanya şehir merkezi civarından araç kiralayarak ve ya turistlerin yoğun ilgi göstermiş olduğu bu bölgeye ulaşım mümkündür. Ayrıca Torosların içlerinde de safari yapan turlar ile ulaşım da mümkündür. Buna ek olarak Demirtaş beldesi ile Sapadere kanyonu arası yaklaşık 15 km mesafede olmaktadır. Bu nedenle buradan da kanyona ulaşım kolay sağlanmaktadır.



Sapadere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadardır?



Günümüzde pek çok sayıda kişi tarafından mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken yerler arasında bulunan Sapadere kanyonu da yerli ya da yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Alanya Sapadere Kanyonu'na giriş ücreti 2020 yaz mevsiminde bir önceki sezonlarda da olduğu gibi 10 TL olarak bilinmektedir. Son 3 sezon boyunca bu Sapadere kanyonunda giriş ücretin herhangi bir zam gelmemektedir.