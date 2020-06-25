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25.06.2020 - 17:23 |

Sapanca'da turistlerin gözdesi villalar

Corona virüs ile mücadele sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla tatilciler kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları tercih ediyor.

Sapanca'da turistlerin gözdesi villalar

Corona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine bir süre ara veren turistik tesislerde normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanmaya başladı. Villa konseptli oteller, tatil planı yapanların öncelikli konaklama tercihleri arasında yer alıyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tabiat ile baş başa, dinlendirici ve huzurlu bir tatil yapmak için çeşitli önlemler alan villa konseptli oteller, misafirlerini ağırlamaya başladı.

 

"Metropol şehirlerden ilgi fazla"

İlçenin Kırkpınar mevkisinde bulunan butik otelin işletme müdürü Gamze Gezgin,  yaptığı açıklamada, 23 butik tarzı villa, 16 dubleks villa, 5 aile süit ile 2 bungalov ev olarak müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yaklaşık 3 ay ara verdiklerini aktaran Gezgin, normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladıklarını dile getirdi.

Gezgin, tesisi kapatmadan önce dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını ve kapalı kaldıkları sürede detaylı temizlik yaptıklarını ve öngörülen kurallara göre hazırlandıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün uyarı ve genelgelerini takip ederek tesisi bu kurallara uygun hale getirdiklerini vurgulayan Gezgin, "Odalarımız misafir giriş ve çıkışlarında tekrar dezenfekte edilecek. Açık alanlarımızı da sosyal mesafe kuralına göre düzenledik. İlk etapta yüzde 50 dolulukla ilerlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

 

Sapancada turistlerin gözdesi villalar

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