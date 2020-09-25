Sardes Antik Kenti Manisa İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Tarihte bilinen adı ile Sart veya Lidya halkının deyişi ile Sardes, Lidya uygarlığının başkenti olarak ün kazanmıştır. Sardes, çağında en önemli ekonomik güce haiz devletlerinden biridir. M.Ö. 6. ve 7.yüzyıllarda politik gücü ile etkin bir konum kazanmıştır. Tarihte ilk defa parayı kullanan Lidyalılar tarafından kurulan kentin gücünün Sart Çayının yakınlarındaki altın madenlerinden kaynaklandığı yönünde görüşler ağır basmaktadır.

Sardes Antik Kenti Manisa İlinde Nerede?

Sardes Antik Kenti, Manisa şehrinin Salihli ilçe sınırlarında yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık olarak 62 kilometre uzaklıkta bulunan Sardes Antik Kenti, Lidya ve daha sonraki dönemlerde egemenliği altına girdiği Roma dönemine ait pek çok kıymetli eseri içinde barındırıyor. Bu tarihi eserleri ve yapıları görmek isteyenler tarafından her yıl ziyaret edilen antik kentler arasında büyük bir ilgi görüyor.

Sardes Antik Kenti Giriş Ücreti

Sardes Antik Kenti'ni gezmek isteyenler, giriş ücretini merak ediyorlar. Belirtmek gerekir ki Sardes Antik Kenti'ne giriş ücretli olup 14-TL olarak 2020 yılı itibari ile belirlenmiştir. Sardes Antik Kenti'nde müze kart geçerlidir. Müze kart sahibi olanlar antik kente ücretsiz olarak giriş yapabilmektedir.

Sardes Antik Kenti ziyaret saatleri yaz döneminde 08.00- 19.00; kış döneminde ise 08.00- 17.00 saatleri arasında olup tatil günlerinde de ziyaret edilebilmektedir.

Sardes Antik Kenti Tarihçesi

Sardes Antik Kenti, Demir Çağı'nın izlerini taşımakta olup M.Ö. 1.200- 546 yılları arasında hüküm süren Lidya Krallığı'na başkentlik yapmıştır. Antik kent ve çevresi, Mezopotamya dışında en büyük savunma duvarları ile çevrilmiştir. Antik kent, paranın ilk basıldığı yer olarak tarihe geçmiştir. Bununla birlikte Sardes'in tarih sayfalarına geçen ünlü Kral Yolu'nun başlangıç noktası olduğu bilinmektedir. Turuncu kuvars taşının Sart bölgesinde çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Antik kentin kurulduğu bölge değerli taşlar ve özellikle altın madenleri bakımından oldukça önemlidir.

Sardes Antik Kenti Özellikleri

Antik Sardes Kenti'nde yapılan kazılar neticesinde Sardes Sinagogu ve Roma dönemine ait Gymnasium antik kentte bulunan kalıntılar içerisinde yer alan en önemli mimari yapılardır. Ayrıca Sart yakınlarında Sardes Antik Kenti'nin akropolü olarak nitelendirilen bölgede Tümülüs olarak isimlendirilen antik çağa özgü birçok anıt mezar bulunmaktadır. Lidyalıların ihtişamlı ve zengin tarihinden en güzel örnekler antik kenti gezenleri büyülemektedir.