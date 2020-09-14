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14.09.2020 - 10:50 |

Saros'ta yerli turist hareketliliği devam ediyor

Dünyanın kendi kendini temizleyen ender körfezlerindenSaros'ta, turizm hareketliliği devam ediyor. Keşan ilçesi sınırlarında da yer alan Saros Körfezi'ne, kıyı plajlarda özellikle hafta sonu İstanbul başta olmak üzere civar illerden tatilciler gelmeye devam ediyor.

Saros'ta yerli turist hareketliliği devam ediyor

Su ve hava sıcaklığının uygun olduğu bölgede İstanbul'dan kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda tatilci, günübirlik turizmde hareketlilik sağlıyor.

 

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 kilometrelik Saros Körfezi sahil şeridinde tatil sezonunun uzadığını söyledi.

Eylül ayı olmasına rağmen tatilcilerin bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Helvacıoğlu, "Körfezdeki sahillerimiz pandemiyle mücadele kampı oldu diyebiliriz. Temiz havası ve doğasıyla insanların ilgisi çekiyor. Pandemi sürecinde de doğal alanlara talep arttı. Talebin arttığı yerlerden biri de Saros Körfezi'ndeki sahillerimiz oldu." diye konuştu.

Sarosta yerli turist hareketliliği devam ediyor

Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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