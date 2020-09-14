Saros'ta yerli turist hareketliliği devam ediyor

Su ve hava sıcaklığının uygun olduğu bölgede İstanbul'dan kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda tatilci, günübirlik turizmde hareketlilik sağlıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 kilometrelik Saros Körfezi sahil şeridinde tatil sezonunun uzadığını söyledi.

Eylül ayı olmasına rağmen tatilcilerin bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Helvacıoğlu, "Körfezdeki sahillerimiz pandemiyle mücadele kampı oldu diyebiliriz. Temiz havası ve doğasıyla insanların ilgisi çekiyor. Pandemi sürecinde de doğal alanlara talep arttı. Talebin arttığı yerlerden biri de Saros Körfezi'ndeki sahillerimiz oldu." diye konuştu.