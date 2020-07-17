Schengen Ülkeleri Hangileridir? 2020'de Schengen Vizesinin Geçerli Olduğu Ülkeler Listesi

Schengen vizesi almak için herkese farklı prosedürler uygulanmaktadır. Dahil olduğunuz kategoriyi öğrenerek size uygulanan prosedürü öğrenebilirsiniz.



Schengen Ülkeleri Hangileridir?



Schengen ülkeleri toplam 26 üyeden oluşmaktadır. Bunlardan dört ülke EFTA'ya bağlı olarak kabul edilen Schengen ülkeleri diğer 22 ülke ise Avrupa Birliği ülkelerinden oluşur. İstisna olarak ise İsviçre Avrupa Birliği'ne bağlı olmayıp aynı zamanda bir Schengen ülkesi olarak dahil edilmiştir. Her Avrupa Birliği üyesi ülkeler aynı zamanda bir Schengen ülkesi diyemeyiz. Avrupa Birliği üyesi ülkesi olup fakat Schengen ülkesi olmayan ülkeler de bulunmaktadır. Bu iki kavram birbirleri ile karıştırılmaması gerekir. Schengen üyesi ülkeler ise şu şekildedir;

- Belçika

- Avusturya

- Çek Cumhuriyeti

- Danimarka

- Estonya

- Finlandiya

- Fransa

- Almanya

- Yunanistan

- Macaristan

- İzlanda ( Avrupa Birliği'ne üye ülke değildir. )

- İtalya

- Letonya

- Litvanya

- Lüksemburg

- Malta

- Hollanda

- Norveç ( Avrupa Birliği'ne üye ülke değildir. )

- Polonya

- Portekiz

- Slovenya

- Slovakya

- İspanya

- İsveç

- İsviçre ( Avrupa Birliği'ne üye ülke değildir. )

- Lihtenştayn



2020'de Schengen Vizesinin Geçerli Olduğu Ülkeler Listesi



Schengen ülkeleri pek çok ülkenin bir araya gelmesi ile oluşur. 2020 yılı itibari ile Schengen ülkeleri giren ve çıkan ülkeler ile birlikte güncellenmiştir. İşte 2020'den Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkeler;



- Avusturya

- Belçika

- Çek Cumhuriyeti

- Danimarka ( Grönland ve Faroe Adaları Schengen bölgesine dahil edilmemektedir. )

- Estonya

- Finlandiya

- Fransa ( Denizaşırı bölümler Schengen bölgesine dahil edilmemektedir. )

- Yunanistan

- Macaristan

- Almanya ( Şuanlık askıya alınmıştır. )

- İzlanda ( Avrupa Birliği üyesi olmamasına karşın Schengen ülkelerinden olarak kabul edilir. )

- İtalya

- Letonya

- Lihtenştayn

- Litvanya

- Lüksemburg

- Malta

- Hollanda ( Aruba, Çuraçao, Sint Marteen bölgeleri hariç. )

- Norveç

- Polonya

- Portekiz

- Slovakya

- Slovenya

- İspanya

- İsveç

- İsviçre