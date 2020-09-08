Sealand Hakkında Bilgiler; Sealand Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Sealand, 1967 yılında İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates tarafından işgal edilerek kuruldu. Hatta uluslar arası karasularında bulunduğu için İngiliz Anayasa Mahkemesi haklı bile buldu. Roy Bates kendini prens ilan ederek, anayasa, marş ve bayrak oluşturdu. Ülkenin bayrağı kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Ülke tek bir platformdan oluştuğu için herhangi bir şehri bulunmuyor.

Sealand Nerededir?

Sealand, İngiltere’nin doğu kıyılarında yaklaşık 7 mil uzaklıktadır. Colhester ile Ipswich yerleşim yerlerine yakındır. Thames Nehri’nin haliç bölgesinin biraz kuzeyinde, genel olarak Kuzey Denizinde yer alıyor. Ülke yaklaşık 550 metrekare platform üzerine beton ve çelik konstrüksiyondan oluşuyor. Sealand, bu yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülke unvanına sahiptir

Dünya Savaşı yıllarında, İngiltere, kıyılarını Alman işgalcilerinden korumak için Kuzey Denizinde birkaç kale adası inşa etti. Birçoğu uluslar arası karasularında bulunduğu için daha sonra bunları yıkmak zorunda kaldı. Bunlardan Fort Roughs Kulesi yıkılmayarak kaderine terk edildi. 60’lı yıllarda, İngiltere’de radyo yayıncılığında kısıtlama söz konusuydu. Özgür radyoculuğa izin verilmiyordu. Bu nedenle birçok radyocu kaçak yayın yapıyordu. İngiliz ordusunda eski binbaşı olan Roy Bates de radyocuydu. Bates, diğer kaçak radyocular gibi gemiden yayın yapmak yerine Fort Rough Kulesini işgal etti. Bates, avukatlarıyla da görüşerek "Terra Nullius" (Kimsenin Ülkesi) "Jus Gentium" (Milletler Hukuku) olduğunu iddia ederek bu kale adasını bağımsız "Sealand" devleti ilan etmeye karar verdi. 2 Eylül 1967’de Bates, eşi, iki çocuğu ve birkaç arkadaşıyla Sealand Prensliğini kurdu.

Sealand’ı hukuki olarak hiçbir devlet tanımıyor. Bir gemi güvertesini andıran platformda bir helikopter pisti, kamara gibi odalar bulunuyor. Odalar; kilise, spor, mutfak, banyo, wc, toplantı gibi bölümlere ayrılmış.

Ülkenin en büyük geçim kaynağı internet üzerinden sunduğu hosting hizmetidir. Bu ülkenin vatandaşlığını, unvanları, ilginç hediyeleri internet üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ülkeye gitmek isterseniz, özel izin almanız gerekiyor.

Sealand Nüfusu Ne Kadardır?

Sealand’ın kendi platformunda yaşayanların sayısı 27’dir. Bu nüfus sayısıyla dünyanın en küçük mikro ülkesidir. Buna rağmen dünya üzerinde en çok soylu vatandaşa sahip ülkedir. Bunun sebebi, internet üzerinden şövalye, lord/leydi, baron/barones gibi unvanları satmasıdır. Ülke resmi sitesinden lord/leydi, baron/barones 29,99; kont/kontes 199,99; dük/düşes 499,99, şovalyelik 99,99 pounda resmi imzalı ve mühürlü olarak satıyor.

Ülkenin internetten vatandaşlık satması sonucunda, dünyanın birçok yerinde bu ülke vatandaşları bulunuyor. İsteyenlere ülkenin kimlik kartı da gönderiliyor.

Sealand vatandaşı olmak istiyorsanız; cv, sabıka kaydı, başvuru amacınız ve ülke için nasıl yararlı olabileceğinizi anlatan bir mektupla ülkenin Almanya temsilciliğine başvuruyorsunuz.

Sealand Başkenti Neresidir?

Sealand mikro ülkelerin de mikrosu olduğu için herhangi bir başkenti bulunmuyor. Başkentinden ziyade herhangi bir şehri ve yerleşim yeri bulunmuyor. Çünkü ülke deniz üzerinde bir platforma kurulmuş vaziyettedir.

Sealand Para Birimi Nedir?

Ülkenin ulusal para birimi Sealand Dolarıdır. Ülke parasını Amerikan dolarına endekslemiştir. Fakat dünya üzerinde geçerliliği bulunmadığı için internet üzerinden satışlarını pound üzerinden yapıyor.

Sealand Resmi Dili Nedir?

Ülkenin kurucu ailesi İngiliz olduğu için, Sealand’ın resmi dili İngilizcedir.

Sealand ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Sealand ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Sealand ile Türkiye arasındaki saat farkı

“-2”’dir. Buna göre Sealand’da saatler 09.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 11.00’dır.