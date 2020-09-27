Seben Gölü Bolu İlinde Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Seben gölü ortasında bir cami de bulunmaktadır. Seben göl bir turizm haznesi olarak bilinmektedir.



Seben Gölü Nerede?



Seben gölü Bolu'da bulunan bir göldür. Bolu'nun Seben ilçesinde yer almaktadır.



Seben Gölüne Nasıl Gidilir?



Seben gölü Bolu'ya yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Dolayısıyla toplu taşıma ile Seben gölüne ulaşmak iyi bir seçenek olacaktır. Bolu merkezine geldikten sonra Seben ilçesine gelen otobüsler bulunmaktadır. Seben ilçesine geldikten sonra buradan yürüme mesafesi ya da tekrar aktarma yaparak minibüs ile birlikte Seben gölüne ulaşabilirsiniz. Seben gölüne aynı zamanda özel araç ile de ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel araç ile Bolu oto yoluna geldikten sonra Seben istikametine giden tabelaları takip edebilirsiniz. Seben ilçesine geldikten sonra navigasyon açarak ya da Seben gölü tabelalarını takip ederek bu göle ulaşabilirsiniz.



Seben Gölü Giriş Ücreti



Seben gölüne giriş ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Bundan dolayı göle giriş ücreti bulunmamaktadır.



Seben Gölü Özellikleri



- Seben gölünün yüz ölçümü 662 kilometre karedir.

- Seben gölü çevresinde ünlü yaylalar bulunmaktadır.

- Seben gölü ortasına bir cami inşa edilmiştir. Bu cami 2011 yılında da ibadete açılmıştır.

- Seben gölü yapay bir göldür.

- Gölün çevresinde yemyeşil çam ormanları bulunmaktadır.

- Göl çevresinde ve içinde tarihi eserler yer almaktadır.

- Bu göl ünlü Abant gölünün 4 katı büyüklüğündedir.

- Gölde 20 milyon metreküp su vardır.



Seben Gölü Hakkında Bilgi



Seben gölü etrafında kamp yapma olanakları bulunmaktadır. Çadırınız ile birlikte bu bölgeye çadır atabilirsiniz. Ayrıca bu bölgede konaklama tesisleri de bulunmaktadır. Seben gölü bulunduğu ilçe lan Seben ilçesinden adını almaktadır.