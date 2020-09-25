Seddülbahir Kalesi Çanakkale İlinde Nerede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Seddülbahir Kalesi, Çanakkale’nin Ege Denizi açıklarında inşa edilmiştir.

Seddülbahir Kalesi Çanakkale İlinde Nerede?

Seddülbahir Kalesi, Çanakkale ili içerisinde yer almaktadır. Gelibolu yarımadası içerisinde bulunan bu kale Ege Denize bakan orta bir kısımdadır. Günümüzde bozulmuş bir halde olan bu kale 1980 yılında Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

Tarihi Kalenin Özellikleri ve Hikayesi

Seddülbahir Kalesinin inşası I. İbrahim döneminde 1644 tarihinde yapımı başlamıştır. Özellikle Venediklilerle Girit Adası üzerinde bulunan savaşın tekrar başlamasından sonra bu kale yapılmaya karar verilmiştir. II. Mehmet döneminde yapılan ve Boğazın en dar bölümünde inşa edilen Çimenlik Kalesinin yetersiz olması nedeniyle bu kalenin inşaatı başlamıştır. Savunma hattını oluşturmak için inşa edilen bu yer, aynı zamanda da savunma hattının ilk ayağını oluşturmuştu.

İnşaatı bittikten sonra ise Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden bir gezgin tarafından 1680 yılında kitap haline getirilmiştir. O dönemlerde kalenin etrafında birçok bina bulunduğu da söylenmektedir. Seddülbahir Kalesi, inşa edildiği dönemden itibaren birçok onarım ve tamirat görmüştür. Bu tamiratların bilgileri ise Osmanlı arşivlerinde yer almaktadır. Kalenin en büyük hasar aldığı yer ise Birinci Dünya Savaşıdır. Çanakkale deniz savaşlarında ise kale bol bol top almıştır. Bununla beraber kara savaşlarında da kale büyük bir hasar almıştır. 1914 yılında olan saldırıda ise kalenin kuzeydoğu bölgesi tamamen zarar almıştır.

Seddülbahir Kalesi Etrafında Gezilecek Yerler

Seddülbahir Kalesi ve köyü etrafında gezilecek birçok alan bulunmaktadır. Bunlarla beraber kale etrafında doğal güzellikler ve koylar yer almaktadır. Balıkçı köyü olarak geçen bu yer içerisinde Çanakkale Savaşında kalan kalıntılar bulunmaktadır. Kalenin içerisinde bir adet müze ve çeşitli heykeller yer almaktadır. Kalenin etrafında Yahya Çavuş anıtı, Ertuğrul tabyası ve Helles anıtı bulunmaktadır.

Bununla beraber Seddülbahir Kalesi etrafında Ertuğrul koyu bulunmaktadır. Deniz kenarında yer alan bu kalenin etrafında tarihi bir mezarlıkta bulunmaktadır. Köyün etrafında ise belirli koylar ve denizler bulunmaktadır. Kişiler buraya hem tarihi geziler için hem de denize girmek için girebilirler. Köyün içerisinden kalenin etrafında bulunan koydan, rahat bir şekilde denize girebilirsiniz. Kaleyi görmeye gelirken aynı zamanda da Morto koyuna uğrayabilir ve burada kaliteli zaman geçirebilirsiniz.