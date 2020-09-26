Şeker Kanyonu Karabük İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Karabük il sınırları içerisinde yer alan şeker kanyonu, Türkiye'nin en önemli doğal güzellikleri içerisinde yer almaktadır. Farklı mevsimlerde yoğun turist akınına uğrayan bölge, doğal güzelliklerin yanı sıra yeşil alanlarıyla da seviliyor. Bu özel bölgeyi ziyaret edebilir ve doğallığına birebir şahitlik edebilirsiniz.



Şeker Kanyonu Karabük İlinde Nerede?



Şeker kanyonu Karabük ilinde Yenice ilçesine bağlıdır. Aynı zamanda Yenicekent ormanlarının içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Koruma altında olan bölge Yenice ilçesinin oldukça yakın bir noktasında yer almaktadır. Belirli saatler içerisinde bölgeyi ziyaret ederek rahatlıkla güzel ve doğal turistik seyahat sağlamanız mümkün.



Şeker Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Bölgeye Karabük üzerinden ulaşım sağlayabilir ve Yenice'ye vardıktan sonra, toplu taşıma araçları da gidilebilir. Aynı zamanda bireysel araçlar üzerinden de bölgeye ulaşım sağlamak mümkün. 35 kilometrelik yol yaklaşık olarak yarım saat içerisinde ulaşım imkanı veriyor. Aynı zamanda havaalanını kullanmak isteyenler en yakın Zonguldak-Çaycuma üzerinden ulaşım sağlayabilir. İstanbul'dan gelecekler ise farklı güzergahları karayolu eşliğinde değerlendirebilir ve rahatlıkla ulaşım sağlayabilir. Bolu - Gerede - Eskipazar ve Karabük üzerinden rahatı da ulaşmak mümkündür.



Şeker Kanyonu Özellikleri



Yaklaşık olarak 6,5 kilometre kadar uzunluğa sahip olan şeker kamyonu, özellikle doğa severler tarafından çok fazla ilgi görüyor. Bölgenin 2 kilometre kadar kısmını araçları vasıtasıyla ulaşım sağlamak mümkün. Özellikle kanyon boyunca harika çiçekler, ağaçlar ve bitki örtüsü muazzam bir görüntü sunuyor. Ayrıca kanyonun yüksekliği 100 metreden başlamak suretiyle 250 metreye kadar çıkıyor. Bu sebepten dolayı tırmanış açısından uygun bir yer olduğunu dile getirmek gerekir. Özellikle dünyanın 3. büyük kanyonu olması ile beraber, şeker kanyonu dünya çapında da oldukça meşhurdur.



Şeker Kanyonu Giriş Ücretli midir?



Şeker kanyonunu ziyaret etmek herhangi bir ücrete dahil değildir. Dileyen herkes ücretsiz bir şekilde şeker Kanyon'una ulaşım sağlayarak ziyaret edebilir. Aynı zamanda arzu eden kişiler ücretli bir şekilde tesislerde kalabilir ya da farklı noktalarda kamp kurabilir. Güvenli bölgeler içerisinde konaklama imkanı sağlayan şeker kanyonu, mutlaka gelip görülmesi gereken en önemli doğal güzellikler içerisinde yer almaktadır.