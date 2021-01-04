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04.01.2021 - 15:12 |

Selanik Nerede? Selanik'e Nasıl Gidilir? (2021)

Selanik, sahip olduğu kültür, insanları ve hayat tarzı ile ülkemizle fazlasıyla benzeyen noktaları bulunan bir şehirdir. Ayrıca Yunanistan’daki en güzel kentlerden biri olarak tabir edilmektedir. Bizim için Atatürk’ün doğduğu şehir olmasından ötürü farklı bir anlamı olan Selanik nerededir, Selanik’e nasıl gidilir sorularının yanıtlarını ayrıntılı biçimde bulabilirsiniz.

Selanik Nerede? Selanik'e Nasıl Gidilir? (2021)

Selanik Atatürk’ün doğduğu kent olmakla birlikte, aynı zamanda Nazım Hikmet’in de memleketidir. Bu sebeple bizim için oldukça önemli noktaları olan bir şehirdir. Tarihteki en eski kentlerden biri olan Selanik, Yunanistan'daki en büyük şehirlerden ikincisidir. 1 milyondan fazla bir nüfusa sahiptir.

Selanik Nerede?

Bir dönem Osmanlı’nın da Balkanlar’da bulunan en önemli kentlerinden biri olan Selanik, Yunanistan’ın kuzeyinde yer almaktadır. Coğrafi olarak ise, Asya, Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar arasında kalıyor. Ege Denizi’nde bulunan Selanik Körfezi’nin başı, Selanik’in yer aldığı bölgedir. Bu bölge Kuzey Yunanistan’ın Orta Makedonya adıyla anılan bölgesidir.

Selanik’e Nasıl Gidilir?

Selanik’e hava yolu ile ulaşım sağlayacak iseniz, İstanbul Havalimanı'ndan Selanik’e direkt olarak tarifeli seferler düzenlenmektedir. Uçuş süresi ortalama olarak 50 dakikadır. Bir diğer gidiş yöntemi olarak, önce Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gidip, oradan diğer bir uçak veya tren ile de Selanik’e gidebilirsiniz.

İzmir’den Selanik’e ulaşım düşünüyor iseniz, İzmir’den Selanik’e Atina aktarmalı uçuşlar mevcuttur.

Selanik Havalimanı’ndan kent merkezine ulaşmak için ise, taksi kullanırsanız 20 dakikada şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Havalimanından kalkan otobüsler ile de 45 dakikalık bir sürede şehir merkezine ulaşmanız mümkün.

Son dakika... Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktıGelen son dakika haberine göre; 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.
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