Serindere Kanyonu Kocaeli İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Serindere Kanyonu muhteşem güzellikleri ile her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Muhteşem manzarası sebebi ile burayı ziyaret ederek mükemmel doğa fotoğrafları da çekebilirsiniz.



Serindere Kanyonu Nerededir?



Serindere Kanyonu ülkemizin Kocaeli şehrinin sınırları içerisinde bulunan doğal bir güzelliktir. Bu kanyon Kocaeli şehrinin İzmit ilçesine yaklaşık olarak 26 km mesafede bulunur. Görenleri hayran bırakan bir güzelliğe sahip olan kanyon pek çok ziyaretçiye ev sahipliği de yapmaktadır.



Serindere Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Bu kanyona gidebilmek için öncelikle Kocaeli şehrine gelmek gerekir. Buradan Yuvacık Barajına gelinir. Daha sonra Tepecik Köyü istikametinde gidilerek Serindere Koyuna ulaşılır. Kanyonun yakınındaki derede araçlar park edilerek değirmene doğru yaya bir şekilde gitmek gerekmektedir. Dereye girerek Serindere Kanyonuna doğru ilerlemek gerekmektedir.



Yuvacıktan sonra kanyona başka bir gidiş daha vardır. Ancak Tepecik Köyü daha kullanışlı bir yol olduğu için ziyaretçiler tarafından daha çok tercih edilmektedir.



Serindere Kanyonu Özellikleri



Serindere Kanyonunun yüksekliği yaklaşık 10 ile 20 metre arasında değişmektedir. Bunun yanında 6 adet oldukça güzel şelale de kanyon içinde bulunmaktadır.



Özellikle son zamanlarda doğa yürüyüşü yapmayı sevenler tarafından günübirlik olarak çokça ziyaret edilmektedir. Serindere Kanyonu içerisinde havuza benzer pek çok göl de bulunmaktadır. Kanyonun zengin bitki örtüsü, gölleri ve şelaleleri eşliğinde muhteşem doğa yürüyüşleri yapmak istiyorsanız hemen bu kanyonu ziyaret etmelisiniz.



Serindere kanyonunda dilerseniz kamp yapma seçenekleri de vardır. burada kafeterya, temiz su, kamp yeri, piknik alanı ve market bulunur. Ziyaretçiler dilerlerse pansiyonda da kalabilirler.



Serindere Kanyonuna giderken yanınıza kamp için gerekli olan malzemeleri almanız gerekir. Bunun yanında doğaya uygun kıyafetler ve yürüyüş ayakkabıları giymeniz de daha iyi olacaktır.



Serindere Kanyonu Giriş Ücreti



Serindere kanyonu yılın her zamanı pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Ancak buna rağmen kanyona girişlerde herhangi bir ücret alınmaz. Bu nedenle de dileyen herkes rahatlıkla bu kanyonu ziyaret etmektedirler. Ancak kanyona gezi amaçlı gidenlerin mutlaka yanlarına gerekli malzemeleri almaları gerekir.



Serindere Kanyonu Ziyaret Saatleri



Serindere kanyonunun ziyaret saatleri yoktur. İsteyen herkes istedikleri gün ve saatte kanyonu ziyaret edebilirler. Ancak burası doğal yaşam alanı olduğu için gezme amaçlı gelenlerin gündüz saatlerini tercih etmeleri daha iyi olur. Kamp yapacak olanların ise hava karardıktan sonra kamp alanlarını terk etmemeleri gerekmektedir.