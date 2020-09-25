Side Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Side, “nar” anlamına gelmekte olup, adını Luviceden almıştır. Kurulduğu bölgenin adı da Pamfilya’dır. Sütunlu caddeler, antik tiyatro, Apollon Tapınağı, çeşmeler, hamamlar günümüze ulaşan kalıntılardır.



Side Antik Kenti Nerededir?



Side Antik Kenti, Antalya’nın 80 km doğusunda, Manavgat’ın 7 km güneybatısında bulunuyor. Bu bölgede bulunan 350-400 metre genişliğindeki bir yarım ada üzerinde yer alıyor.



Side Antik Kenti Nasıl Gidilir?



Antik kenti, Antalya-Side yol güzergâhında bulunuyor. Şehirlerarası otobüsle gelmek isterseniz Side ilçesinde inip, oradan minibüslerle antik kente geçebilirsiniz. İsterseniz Antalya-Alanya arası çalışan otobüslere binip, antik kente geçebilirsiniz.



Özel aracınızla gitmek isterseniz, yol güzergahınıza göre Antalya-Side, Konya-Side, Alanya-Side yollarından birini kullanabilirsiniz.



Side Antik Kenti Hakkında



Side Antik Kenti, bir liman şehri olmasına rağmen, diğer liman şehirleri gibi zamanla içeri kaymamıştır. İşgallere ve saldırılara dayanamayan halk sonunda dayanamayarak, daha içeri geçip “Yeni Antalya” yı kurmuşlar.



Ana yoldan içeri girdiğinizde şehri çevreleyen kara surlarının ana kapısı karşınıza çıkıyor. Bu kapının yanında iki kule bulunuyor. Kapının ilerisinde üç büyük çeşme bulunuyor. Çeşmenin hemen yanında sütunlu iki adet yol bulunuyor. İki yol da ayrı gitmesine rağmen limanda birleşiyorlar. Ana yol üzerinde küçük dükkânlar, agora, tiyatro, hamam ve evler yer alıyor.



Evlerin sonunda Vespasianus çeşmesi bulunuyor. Çeşmenin yanında 15 metre yüksekliğinde kemer dikkat çekiyor. Bu kemerin altından şehir trafiği akıyor.



Side Antik Kenti Tarihi



Antik kent, MÖ VII. Yüzyılda Pamfilya bölgesinde kurulmuş. VI. yüzyılda da tüm bölge olarak Lidya Krallığının egemenliği altına girmişler. Bu dönemde genel olarak özgürlüklerini korumuşlar. Hatta kendi adlarına sikke bastırmışlar. Lidya Krallığı yıkılınca da Perslerin egemenliği altına girmişler.



Büyük İskender’in Anadolu seferleri sonucunda, Persler yenilgiye uğratılarak liman kenti Makedonların eline geçmiş. Büyük İskender, bu kenti sikke üretim merkezi olarak kabul etmiş. Büyük İskender’in ölümüyle kent birçok kez el değiştirmiş. Bu arada Cenevizli korsanlar da dadanınca, halk Roma’dan yardım istemiş.



MÖ 78’de Romalı Konsül Publius Servilius bölgeyi korsanlardan temizleyerek, Side ile birlikte tüm bölgeyi Roma İmparatorluğuna bağlamış. Şehir MS II ve III. Yüzyıllarda parlak dönemini yaşamış. Fakat yangınlar, işgaller ve ticaretin kesilmesi sonucunda kent fakirleşmeye başlamış. XII. Yüzyıldan sonra da halk şehri terk etmeye başlamış.



Side Antik Kenti Giriş Ücreti



Antik Kentte, Side Müzesi ve Antik Tiyatro dışındaki ziyaretler ücretsizdir. Side Müzesi 25, Antik Tiyatro 45 TL karşılığında ziyaret ediliyor. 15 Nisan-2 Ekim tarihleri arasında 08:30-19:30, 03 Ekim-14 Nisan tarihleri arasında 08:30-17:30 saatleri arasında haftanın istediğiniz günü ziyaret edebilirsiniz.