Şile Kalesi İstanbul'un Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Şile, özellikle Ağva semtiyle dizi ve film çekimlerine sıklıkla konu olan popüler bir tatil ilçesi. Konaklama tesisleri ve güzel kumsalları ile Karadeniz'le buluşmak isteyenlerin uğrak mekanı. Şile'ye ayak basanlar tarihi yapıları ve eserleri de görmeyi ihmal etmiyor. Şile'de dört tane kale bulunuyor. Bu kaleler; Kalem Kalesi, Sarıkavak Kalesi, Heciz Kalesi ve en ünlüsü olan Şile Kalesi bir diğer bilinen adı ile Ocaklı Ada Kalesi.

Şile Kalesi İstanbul'un Neresindedir?

Şile Kalesi, en fazla yerli ve yabancı turistler tarafından görülmek istenen tarihi kale olarak yeri ile de merak uyandırıyor. Tarihi kaleyi yakından görmek isteyenler, bulunduğu konumu öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapıyorlar. Ünü ülkemiz sınırlarını aşan Şile Kalesi, Cenevizlilerden kalma limanda Ocaklı Ada'nın üzerinde yer alıyor. Şile Kalesi nam-ı diğer Ocaklı Ada Kalesi, diğer kalelerden kendisini farklı kılan görünümü ile Şile'yi anlatan en güzel mimari yapıların başında geliyor.

Tarihi Kalenin Özellikleri

Şile Kalesi, 100 metrekarelik bir alana inşa edilmiş olup kalenin yüksekliği yaklaşık olarak 12 metre civarındadır. Şile Kalesi, dört katlı bir yapıdadır. Yapımı sırasında beyaz renkli kireç taşlarının kullanıldığı ilgili kaynaklarda belirtilmektedir. Şile Kalesi'nin ilk katı kiler olarak kullanılmıştır. Diğer katlarının ise askeri birliklerin barınması amacı ile tasarlandığı bilinmektedir. Bu katlarda yirmi kişilik bir askeri birliğin rahatlıkla barınabildiği ifade edilir.

Şile Kalesi denizden gelebilecek olan saldırılara karşı korunma maksadı ile yapılmıştır. Bazı tarihi kaynaklarda kalenin Bizans İmparatoru Andronikas tarafından inşa ettirildiği söylenmektedir. Tarihi zaman içinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından da kale kullanılmıştır. En son elde edilen araştırma sonuçlarına göre Şile Kalesi'nin 2000 yıl önce Cenevizliler tarafından inşa edildiği ortaya çıkarılmıştır. Şile'yi işgal eden uygarlıklar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Şile Kalesi'nin saldırı değil gözetleme kalesi olma amacı ile yaptırıldığı da ileri sürülmektedir.

Şile Kalesi'nin Hikayesi

Şile Kalesi, tarih boyunca iki kez onarım görmüştür. İlk önce Bizanslılar sonrasında ise Osmanlılar Şile Kalesi'ni gözetleme amacı ile kullanabilmek için onarım yaptırmışlardır. Hazine söylentileri neticesinde tarihi kale, definecilerin istilasına uğramıştır. İstila, kalede derin bir tahribata yol açmıştır. Şile Kalesi'nin restorasyon çalışmaları 2015 yılında Şile Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından yapılmıştır.