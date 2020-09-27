Sis Dağı Giresun İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Karadeniz gezi rotalarında, bambaşka coğrafyalara doğru yol alanların buluştuğu bir nokta Sis Dağı ve yaylası. Her yıl temmuz aylarında büyük bir ilgi ile karşılanan ve gelmesi dört gözle beklenen Sis Dağı Şenlikleri düzenlenmektedir. Bu güzel şenliklere özellikle civar il ve ilçelerden çok sayıda insan katılmaktadır. Normalleşme sürecini yaşadığımız bugünlerde bölgeye gelen ziyaretçiler için Kovid-19 tedbirleri alınmaktadır.



Sis Dağı Giresun İlinde Nerededir?



Sis Dağı, Giresun ilinin Görele ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Sis Dağı Yaylası, Görele ilçesinin en büyük dağı olarak adlandırılan Aladağ'ın yüksek kesimlerinde bulunuyor. Bu özel yayla, Trabzon iline yaklaşık olarak 100 kilometre; Şalpazarı ilçesine ise 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sis Dağı'na yakın civarda yer alan köylerden gelenler daha çok patika yolları tercih etmektedir. Sahile 40 kilometre uzaklıkta olan Sis Dağı'na 1,5-2 saat içerisinde varılabilmektedir.



Sis Dağı Nasıl Oluşmuştur?



Sis Dağı, Doğu Karadeniz sıra dağlarının devamı niteliğini taşımaktadır. Doğu Karadeniz Dağları, Karadeniz kıyılarına paralel olarak uzanan sıradağlardır. Denizden hemen sonra yükselen dağlardır. Doğu Karadeniz Dağları, tektonik oluklar ile fay hatlarıyla iki kola bölünmüştür. Kuzey kolda Giresun Dağları bulunmaktadır. Sis Dağları da bu dağlardan biridir. Dağ sıraları ile Karadeniz arasında dar bir kıyı şeridi vardır.



Sis Dağı Yüksekliği ve Diğer Özellikleri



Sis Dağı, adından da anlaşılacağı üzere sislerle çevrili bulutlara yakın bir dağ olarak tanımlanıyor. Hatta bulutlara yakın hissetmek isteyen doğa tutkunları için özellikle görülmesi tavsiye edilen yerlerin başında geliyor. Sis Dağı'nın yüksekliği 2182 metre olarak tahmin ediliyor. Değişik endemik bitki türleri ve dağları örten bembeyaz kar örtüsü ile el değmemiş tabiatı gözler önüne seriyor. Yayla kültürünü yakından tanımak isteyenler içinde uğranılması gereken bir yer.



Sis Dağı'nın üzerinde yirmiyi aşkın oba bulunduğu biliniyor. Deniz seviyesinden en hızlı ulaşılabilen ve en yüksek konumda olması gibi özellikler Sis Dağı'nı diğer dağlardan ayırt eden hususlar arasında yer alıyor. Doğa fotoğrafçıları için Karadeniz Bölgesindeki en gizemli ve ideal alanlardan biridir. Keşfetmeyi seven yerli ve yabancı gezginlerin Sis Dağı Yaylası'na ayak basmadan Giresun'dan ayrılmaları düşünülemiyor. Temiz havası ve kuş sesleri eşliğinde huzur veren atmosferi ile yeni heyecanlar arayanları topraklarına çağırıyor.