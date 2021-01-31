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31.01.2021 - 13:51 | | AA

Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor

 

Kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen park ve mesire alanları ilgi çekiyor.

 Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

 Bu arada kar yağışının ardından Tarihi Kent Meydanı da beyaza büründü.

 Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

 

Köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılarPENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı.
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