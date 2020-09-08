Slovenya Hakkında Bilgiler; Slovenya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Slovenya Cumhuriyet’inin bayrağı, eşit olarak üç yatay şeritten oluşmaktadır. En üstteki kesim beyaz renkli, orta kesim mavi renkli ve alttaki kesim ise kırmızı renklidir. Bayrakta bulunan beyaz renkli ile mavi renkli şeritlerin merkez kısmına yerleşimlidir. Ayrıca bayrağın sol kısmında; Slovenya ülkesinin en yüksek dağı olarak bilinen Triglav Dağı'nın toplamda 3 adet sivri noktası, 2 mavi şerit ve 5 köşeli şekilde olan 3 sarı yıldızdan oluşan bu ülkenin hanedanlık arması yer almaktadır. 3 yıldız şekli Slovenya ülkesinin bağımsızlığını ifade etmektedir. Armada bulunan dalgalı mavi renkli şeritler bu ülkenin denize dökülmekte olan nehirlerini ifade etmektedir. Mavi renk, beyaz renk ve kırmızı renk Slavların geleneksel renkleri olmaktadır. Slovenya ülkesinin bayrağı, 7 Haziran 1991 yılında kabul edilmiştir.

Slovenya Ülkesi Nerededir?

Slovenya ülkesi, Orta Avrupa bölgesinin güney kesiminde yer almakta olan bir ülkedir. Ülkenin batı kesiminde İtalya, güneybatı kesiminde Adriyatik Denizi, güney ve doğu kesiminde Hırvatistan, kuzeydoğu kesiminde Macaristan ve kuzey kesiminde ise Avusturya bulunmaktadır. Ayrıca Slovenya ülkesi, eskiden Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne ait olan bir ülke idi. Fakat 25 Haziran 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir bağımsız devlet olmuştur. Ülke 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılmıştır. Slovenya Slavca dilinde Slavlar Ülkesi anlamındadır.

Slovenya Ülkesi Nüfusu Ne Kadar?

Slovenya ülkesinin nüfusu 2020 yılındaki yapılan son sayım verilerine göre yaklaşık olarak 2,078,93 kişi olarak saptanmıştır. Bu ülkenin yaşayanları genel olarak kendi halkı olan vatandaşlardır.

Slovenya Ülkesinin Başkenti Neresidir?

Slovenya ülkesinin başkenti Lübliyana yani Ljubljana şehridir ve bu şehir mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Slovenya Ülkesi Para Birimi Nedir?

Slovenya ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde

Euro (€) olmaktadır.

Slovenya Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Slovenya ülkesinin resmi dili Slovence olmaktadır. Ayrıca bu ülkede tanınan bölgesel diller mevcuttur. Bu bölgesel diller İtalyanca ve Macarca’dır.

Slovenya Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Slovenya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki saat farkı 1 saat olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti konumu Slovenya Cumhuriyeti konumundan 1 saat ileride olmaktadır. Slovenya Cumhuriyeti’nde saat 01:00 iken Türkiye Cumhuriyet’inde saat 02:00’dir.

Slovenya Ülkesi Şehirler Nelerdir?

Slovenya başkenti Lübliyana olmak üzere toplamda 11 şehirden oluşmaktadır. Başkent dışındaki diğer şehirlerinin isimleri aşağıdaki gibidir.

Bunlar:

Ankaran, Celje, Bled, Maribor, Koper, Lubyana, Novo Mesto, Slovenj, Podgorica pri, Pečah, Semič, Slovenja Vas, Šenčur ve Gradec şehirleridir.

Ayrıca bu ülkede trafik akışı sağ taraftan sağlanmaktadır.

Slovenya Ülkesi İklimi Nasıldır?

Bu muhteşem Slovenya ülkesi, Adriyatik Denizi kıyısında bulunmakta olan dar bir şerittedir ve bu ülkede Akdeniz iklimi görülmektedir. Slovenya ülkesinin iç kesimlerinde ise iklim genel olarak Karasal iklim görülmektedir. Özellikle kuzey kesimlerde bulunan dağlık alanlarda kış ayları çok soğuk ve yoğun kar yağışlı geçmektedir. Ülkede bulunan sıcaklık ile yağış koşullarının uygun olması sebebi ile ülkedeki toprakların yaklaşık olarak %57'si ormanlar ile kaplıdır.

Slovenya Ülkesinin Ekonomisi Nasıldır?

Slovenya ülkesinin doğu kısmında bulunan Sava ile Drava nehirlerinin sulamış olduğu ovalarda tarımsal genel olarak etkinlik ön planda gelmektedir. Bu ülkenin başlıca tarım ürünleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Buğday, patates, mısır ve üzümdür. Ayrıca Slovenya ülkesinde bağcılığın çok fazla yaygın olduğu Maribor şehrinde şarap üretimleri de oldukça yaygın olmaktadır.