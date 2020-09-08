Solomon Hakkında Bilgiler; Solomon Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Solomon, 1978’de Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin ulusal bayrağı mavi, sarı ve yeşil renklerden oluşuyor. Sarı ince şerit sol alt köşeden, sağ üst köşeye uzanıyor. Sağ köşede yeşil, sol köşede mavi renk bulunuyor. Sol köşede ayrıca beyaz beş yıldız yer alıyor. Yıldızlar, ülkenin bölgelerini, sarı güneşi, mavi denizi, yeşil de doğal zenginliği temsil ediyor. Arona, Honiara ve Gizo da ülkenin en çok ziyaret edilen şehirleridir.

Solomon Nerededir?

Solomon, Pasifik Okyanusunda bulunuyor. Batısında Papua Yeni Gine, Güneybatısında Okyanusya, güneyinde Tuvalu ve doğusunda Marshall adaları bulunuyor. Ülke, toplamda 990 adadan oluşuyor. Ülkenin toplam yüzölçümü 28.450 km²’dir.

Ülke 10 idari bölgeye ayrılmış ve her bölgenin bir merkez şehri bulunuyor. Yerleşim yoğunluğu daha ziyade altı büyük adada bulunuyor. Solomon, az gelişmiş ülkeler sınıfındandır. Halkın birinci geçim kaynağı balıkçılıktır. Son yıllarda, turizm ve kurşun, çinko, nikel, altın gibi yer altı kaynaklarıyla ekonomi toparlanma sürecine girmiştir. Buna rağmen dünyada en az ziyaret ülkelerden biridir.

Choiseul, Shortland Adaları, Yeni Gürcistan Adaları, Santa Isabel, Russell Adaları, Nggela (Florida Adaları), Malaita, Guadalkanal, Sikaiana, Maramasike, Ulawa, Uki, Makira (San Cristobal), Santa Ana, Rennell ve Bellona, Santa Cruz Adaları, Tikopia, Anuta ve Fatutaka adaları ülkenin yerleşimin olduğu adalardır. Birçok adası hala aktif volkaniktir.

Solomon tropikal muson iklimine sahiptir. Ülke yıl boyunca nemlidir. Haziran-Ağustos en soğuk dönemdir. Bu ülkeye ziyaret için en uygun dönem Mayıs-Kasım aylarıdır. Ülke bol yağış aldığı için ormanlar bakımından zengindir. Yakın zamana kadar kerestecilik ülkenin en önemli ihraç kalemiydi. Aşırı ağaç kesimi yüzünden, ormanlar bir hayli zarar gördü. Ülkede temiz su kaynaklarının azlığı nedeniyle, yerel halk büyük sıkıntı yaşıyor.

Solomon adaları, dünyanın en iyi dalış noktalarına sahiptir. Birçok turist, mercan resiflerine dalmak ve su altı zenginliğini keşfetmek için bu ülkeye geliyorlar. Türkiye’den bu ülkeye direk sefer bulunmuyor. En az bir aktarma yaparak bu ülkeye gidebiliyorsunuz.

Solomon Nüfusu Ne Kadardır?

Solomon’un nüfusu 2020 yılının ilk yarısına göre 686.884 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı 2.55’dir. Kilometrekare başına 25 kişi düşüyor. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde, köylerde yaşıyor. Halkın %97’si Hıristiyan, %3’ü de diğer dinlere mensuptur. Ülkede ortalama yaşam süresi 71,1’dir. Bu yaşam süresi erkeklerde 69,7; kadınlarda ise 72,7’dir.

Solomon Başkenti Neresidir?

Solomon’un başkenti Honiara’dır. Honiara Guadalcanal adasında bulunuyor. 1952 yılında eski başkent Tulagi’nin yerini almak için inşa edilmiş. 50 binin üzerinde nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehridir.

Kentin en güzel yeri olan Botanik Bahçesi, kentin tarihi izlerini taşıyan Guadalcanal Bölgesi, Milli sanatlar Galerisi gezilecek yerler arasındadır. Ayrıca ada, teknik dalışçıların cazibe merkezidir. Adanın etrafında dalış yapabileceğiniz birçok nokta bulunuyor.

Şehirde, diğer şehir ve ülkelerle ulaşımı sağlayan bir havaalanı ile bir liman bulunuyor. İstanbul’dan kalkan uçaklarla bu şehre gelebilirsiniz. Bu şehre ziyaret için en uygun dönem Mayıs-Kasım aylarıdır.

Solomon Para Birimi Nedir?

Ülkenin para birimi, Solomon Adaları Dolarıdır. 1 Solomon Adaları Doları 0,89 TL’ye eşittir.

Solomon Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili İngilizcedir. Fakat yerel halkın geneli kendi dilleri olan Solomon Pijin dilini kullanıyorlar.

Solomon ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Solomon ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Solomon ile Türkiye arasındaki saat farkı “+8” ’dir. Buna göre Solomon’da saatler 09.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 01.00’dır.