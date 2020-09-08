Somali Hakkında Bilgiler; Somali Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Mavi renkli Somali bayrağının ortasında beş köşeli yıldız yer alıyor. Mavi renk Birleşmiş Milletleri ve özgürlüğü temsil ederken, beş köşeli yıldız Somali'yi simgeler. 12 Ekim 1954 tarihinde kabul edilen bayrak Mohammed Awale Liban tarafından tasarlandı. 637.655 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ülke, üç bölgeden oluşuyor. Orta bölgenin adı Puntland, doğu bölgesinin adı Somaliland'dır. Somalia Bölgesi ise ülkenin güney kesiminde yer almaktadır.

Somali'de 52 şehir bulunuyor. En kalabalık illeri şunlardır: Afgooye, Mogadişu, Boorama, Ceek ve Docol. Bu şehirlerde ticaret, gemi taşımacılığı ve madencilik gelişmiştir. Zengin petrol rezervlerine sahip olan ülkede en çok çıkarılan madenler ise altın, bakır ve kalaydır. Ülkenin diğer yerleşim bölgelerinde ana geçim kaynağı büyük baş hayvancılıktır. Somali'de en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında muz, fasulye ve şeker pancarı geliyor.

Somali Nerededir?

Somali, Afrika'nın doğu kanadında yer alır. Hint Okyanusuna kıyısının olması ülkede gemi taşımacılığının ve balıkçılığın gelişmesinde etkili olmuştur. Somali'nin sınır komşuları ise Cibuti, Yemen Etiyopya ve Kenya'dır. Ülkenin geneline tropikal ve muson iklim hakimdir. Kıyılarında yer alan şehirlerde yılın 8 ayı yaz mevsimi yaşanır. İç kesimlerde muson iklim görüldüğü için Eylül ve Ekim ayları yağışlı geçer.

Somali Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Resmi olmayan rakamlara göre Somali'nin nüfusu 15.893.222'dir. Yıllık nüfus artış oranı %2.92 olan ülkede kilometre başına düşen insan sayısı 25'tir. Nüfusun %90'ına yakınını Somaliler oluşturuyor. Arapların ve Bantular’ın yaşadığı ülkenin %99'u Sünni Müslümandır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 53, kadınlarda 57'dir. Nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve balıkçılıkla uğraşmaktadır.

Somali'nin Başkenti Neresidir?

Somali'nin başkenti Mogadişu'dur. Şehrin diğer adları Muğdiş ve Makdeşu'dur. 91 kilometrekarelik alana sahip başkenti, Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Açıklanan son verilere göre Mogadişu'da nüfusu yaklaşık 3 milyondur. Son yıllarda kuraklığın görüldüğü ülkede ana geçim kaynağı balıkçılık olmuştur. Deniz ürünleri ve tomruk ihraç eden şehrin güney ve kuzey kesimlerinde hayvancılık da gelişmiştir. En fazla ithalat ise Amerika ve Suudi Arabistan'dan yapılır. Mogadişu'nun en fazla turist çeken yerleri şunlardır: Isbahaysiga Binası, Ulusal Somali Müzesi, Almnara Kasabası ve Katolik Kilisesi. Kentin sınırları içerisinde bulunan Secondo Lindo plajı oldukça meşhurdur.

Somaliland Bölgesinde bulunan Berbera, ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Aynı zamanda bir liman kenti olan Berbera, yaklaşık 1 milyondur. Hargeysa ise Somaliland'ın başkentidir. Kentte 6 üniversite bulunmaktadır. Diğer Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin de eğitim gördüğü üniversiteler arasında, Somaliand Teknoloji Üniversitesi ve Hope Üniversitesi de yer alıyor.

Somali'nin diğer önemli yerleşim merkezleri ve şehirleri şunlardır: Burao, Merka, Erigabo, Beledveyne, Zeyla, Cevher, El Buur, Luuq, Burtinle, Jamaame, Do'ol ve El Afweyn.

Somali'nin Para Birimi Nedir?

Amerikan Doları ve Somali Şilini ülkenin iki resmi para birimidir. Ülkeye gelen turistler Dolar dışında Euro ile konaklayabilir ve alışveriş yapabilir. The Central Bank of Somalia, parayı basma ve dağıtma yetkisine sahip olan tek resmi kurumdur. En büyük banknotlar 500 ve 1000 Şilindir.

Somali'de Konuşulan Diller

Ülkenin resmi dili Somalicedir. Bunun dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa dilleri de konuşulur.

Somali ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Somali arasında saat farkı bulunmamaktadır.