Spil Dağı Manisa İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Spil Dağı tarih, bitki örtüsü ve mitoloji açısından oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Bunun yanında dağ çevresinde ovalar ve vadiler de bulunmaktadır.



Spil Dağı Nerededir?



Spil Dağı ülkemizin Ege bölgesinde bulunan Manisa ilinde bulunur. Bu dağ Manisa'nın kuzey kesiminde bulunur. Manisa ilinin merkezinden yaklaşık olarak 24 km uzaklıkta bulunmaktadır.



Spil Dağına Nasıl Gidilir?



Spil dağına Manisa merkezden tabelaları takip ederek gitmek mümkündür. Bölgeye özel aracınız ile ya da araç kiralayarak gidebilirsiniz. Spil Dağı İzmir'den de 50 km uzaklıktadır.



Spil Dağı Yüksekliği ve Diğer Özellikleri



Bu dağın rakımı 1517 metre civarındadır. Bu sebeple de ülkemizin en yüksek dağlarından biri olma özelliğine sahiptir.



Burası 22 Nisan 1968 yılında Milli Park olmuştur. Toplamda 6860 hektarlık bir alana sahiptir. Spil Dağının doğu kısmında 600 metre yükseklikte ise Sülüklü Göl yer almaktadır. Bu göl kalkerlerin erimesi sebebi ile oluşmuştur. Gölün derinliği 1-2 metredir. Çapı ise yaklaşık olarak 100 metre civarındadır. Spil Dağı flora bakımından da oldukça zengindir. Burada saçlı meşe, kızıl çam, kara çam gibi ağaçlar bulunmaktadır.



Bunun dışında Spil dağında tavşan, kurt, domuz, sansar, tilki, gelincik, kirpi, kartal, akbaba, doğan, atmaca, sincap, porsuk gibi hayvanlar da yaşamaktadır. Pek çok tarihi eser de alanda bulunmaktadır.



Spil Dağı Efsanesi



Spil Dağında ağlayan bir kaya vardır. Bu kaya dağın efsanesi haline gelmiştir. Efsaneye göre Nioebe'nin 7 oğlu ve 7 kızı varmış. Kızlardan Apollon ile Artemis kardeşleri Leto'dan daha doğurgan olduklarını sürekli söylerlermiş. Leto ise bu duruma sinirlenip tüm kardeşlerin cezalandırılmasını ister ve tüm çocuklar ok ile öldürülür.



Nioebe ölen çocuklarının başında günlerce ağlar. Çocukların cesetleri ise tanrılar tarafından on gün sonra gömülmüştür. Nioebe evine dönerken acılarından kurtulmak için Zeus'a yalvarır. Zeus'da onu Spil Dağında ağlayan bir kayaya dönüştürür. Nioebe'nin cesedinin bu kaya içinde bulunduğuna inanılmaktadır.



Ağlayan Kaya her sene binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kayanın üstünde bazı girintiler bulunur. Bu girintilerden de su akmaktadır. Kayaya ağlayan kaya denilmesinin sebebi de budur. Bu suların Nioebe'nin göz yaşları olduğuna inanılmaktadır. Ağlayan Kayayı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız bu kaya Spil Dağı'nın eteklerinde bulunur.