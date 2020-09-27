Spil Dağı Milli Parkı Manisa İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Spil Dağı Milli Parkı, 22 Nisan 1968 tarihinde açılmış olup, halen faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin Manisa ve İzmir ili sınırlarında yer almaktadır. Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı olan milli park, yaklaşık 6.801 hektar alana sahiptir.



Spil Dağı Milli Parkı Manisa İlinde Nerededir?



Ege bölgesinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı, Manisa ili içerisinde bulunan Şehzadeler yöresinde yer almaktadır. Manisa merkezine hususi taşıt yardımıyla yaklaşık 50 dakika güzergahında olan milli park, ulaşım bakımından da kolaylıkla erişebilecek bir konumda yer almaktadır. Milli park içerisinde bulunan Spil Dağı'nın yüksekliği 1517 metre civarındadır. Dağın etrafını çevreleyen birden çok dere yatağı, vadi boyları, yabani hayvan veya bitkiler bulunmaktadır.



Milli park, ziyaretçilere açık bir konumdadır ve burada kamp veya yürüyüş yapmak serbesttir. Spil Dağı Milli Park çevresinde kişilerin dinlenebilmesi adına çeşitli tesis yapıları da bulunmaktadır. Milli parkta, piknik yapmak için oldukça geniş ve çok sayıda konforlu alan bulunmaktadır. Bunun haricinde doğa ile iç içe olmayı sevenler için yürüyüş yapma seçeneği de belirlenmiş, patika güzergahında mümkün hale getirilmiştir. Spil Dağı Milli Park içerisinde yer alan Tantal Kalesi ve Spil Ağlayan Kaya ise görülmesi gereken doğal oluşumlar arasında yerini almaktadır.



Spil Dağı Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Spil Dağı Milli Parkına, ulaşım araçlarıyla gidebilmek mümkündür. Şehir merkezinden yaklaşık 50 dakikalık uzakta olan bu yere, Manisa üzerinden 25 kilometreden, İzmir üzerinden ise 50 kilometreden ulaşılabilmektedir. Toplu taşıma araçlarının giremediği milli parka, ulaşım özel araçlar üzerinden yapılabilmektedir.



Spil Dağı Milli Parkı Giriş Ücreti ve Özellikleri



Spil Dağı Milli Parkı'na araç ile giriş ücretleri yaklaşık 8 Türk Lirasına denk düşmektedir. Spil Dağı oluşum bakımından kalkan, volkan türündedir. Türü dolayısıyla da bitki örtüsü bakımından çok zengin bir alana hakimiyet etmektedir. Dağın Gediz Nehri ovasından, Karadağ zirvesine kadar olan yüksekliği toplamda 1517 metredir. Spil Dağı Milli Parkı'nın çevresinde yer alan bitki örtüsü ormanlıktır. Bu yüzden zengin bir floraya sahip olan milli park, yabani hayvan ve bitki yaşamına da ev sahipliği yapmaktadır.